晚買享折扣？《暗黑破壞神4》推「買二送一」變相懲罰老玩家，Steam遭負評轟炸

暴雪（Blizzard）在前不久 TGA 2025 頒獎典禮上正式公開了《暗黑破壞神4》的第二部資料片《憎恨之王》，並預告將帶來聖騎士等全新職業，這本該是讓社群振奮的好消息，卻沒想到引發了一場災難。爭議核心在於新資料片的販售策略，凡是《憎恨之王》購買標準版就能直接獲得第一部資料片《憎恨之軀》，對於新玩家來說是超值優惠，但對於已購買過第一部資料片的老玩家來說，沒有任何折扣優惠，等於想要玩新內容還變相為已擁有的內容再次付費，被批評像是「懲罰忠實玩家」，讓老玩家感到被官方背刺」。

買第二部資料片，就會送第一部。（圖源：暗黑破壞神4:憎恨之王）

除了第一部資料片直接送的爭議外，中國區 Steam 平台的價格波動更是火上澆油。就在資料片公布後，中國區的售價突然異常調漲，原本標準版預購是 168 人民幣（約新台幣 745 元），卻在不到 1 小時內突然調漲價格，上漲了 110 元人民幣，變成 278 人民幣（約新台幣 1,189 元）。而豪華版與終極版更分別上漲了 160 元和 190 元人民幣不等。雖然網易隨後緊急發布致歉聲明，解釋這是先前低價是「定價錯誤」，但玩家社群的怒火難以平息，認為官方吃相難看，是用漲價逼人回去玩中國服。

在定價策略失當與價格異常的雙重打擊下，《暗黑破壞神4》在 Steam 在資料片公開後就遭到負評轟炸。大量憤怒的玩家在評論區留言，痛批暴雪和網易把老玩家當成「韭菜」和「提款機」，更有玩家認為買第二部送第一部，對已經有第一部的玩家感覺很虧，像是重買第一部資料片一樣，因此諷刺：「未來出第三部資料片，難道還要再把前兩部重買一次？」、「至少給買過的玩家一點折扣吧」、「喜歡漲價是吧，漲！」、「DLC2不能單獨購買，只能捆綁DLC1一起買？ 真把老玩家當豬宰。」、「完全不把老玩家當人」