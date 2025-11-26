晚間水氣增桃園以北防短暫雨 28日低溫探15度

（中央社記者張雄風台北26日電）氣象署表示，今晚起水氣增多，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，預計持續至明晚；溫度部分，預估28、29日平地低溫下探至攝氏15度，局部空曠地區因輻射冷卻影響，可能會再低2度。

中央氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，今晚起台灣附近水氣增加，明天另一波東北季風增強、影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，竹苗、南部地區及中部山區有零星短暫雨，降雨預計持續晚間趨緩。

曾昭誠表示，28日仍受東北季風影響，但水氣減少，剩中南部山區有零星短暫雨；29、30日東北季風減弱，東半部地區及恆春半島為零星短暫雨。

曾昭誠指出，12月1日起下一波東北季風再增強，預估會持續影響約1週，但水氣偏少，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

溫度部分，曾昭誠說，明天清晨各地低溫約16至18度，北部、宜蘭白天高溫約20至22度，中南部白天高溫則可回升至23到25度；28、29日水氣減少，各地夜晚清晨偏乾冷，平地低溫約15至18度，部分空曠地區因輻射冷卻影響，可能會再低2度左右。

曾昭誠提到，週末29、30日各地白天回溫較明顯，高溫約25至28度，部分地區要留意日夜溫差；12月1日東北季風再增強，預估各地低溫約17至20度。

曾昭誠表示，颱風天琴今天下午中心位置約在鵝鑾鼻南南西方1140公里處，對台灣沒有直接影響；天琴未來1、2天仍有增強的趨勢，有機會達輕颱上限、甚至中颱，但在往越南移動的過程中，將會逐漸減弱。（編輯：李亨山）1141126