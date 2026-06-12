晚間14縣市豪雨猛襲！氣象署籲山區小心坍方、溪水暴漲

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中央氣象署今（12）日18時55分發布14縣市豪雨特報，指出受鋒面影響，台灣多地將有短時強降雨。根據預報，雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市及屏東縣可能出現局部大雨或豪雨。此外，基隆、北海岸地區，以及新竹至台中、宜蘭和花蓮山區亦有局部大雨的發生機率。

中央氣象署今（12）日18時55分發布14縣市豪雨特報。（圖／氣象署提供）

本次豪雨特報涵蓋多個縣市，包括雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市和屏東縣的平地及山區；此外，基隆市的平地、新北市北海岸地區，以及新竹縣、苗栗縣、台中市的山區也有可能出現大雨。宜蘭縣和花蓮縣的山區同樣需注意降雨可能引發的地質災害。

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氣象署提醒民眾，山區需特別注意坍方、落石以及溪水暴漲的危險，低窪地區則需防範積水情況。豪雨可能導致各地交通受阻或其他災害，民眾應提前做好防災準備。氣象署強調，民眾應密切留意天氣變化，並避免前往山區或河流附近活動，以確保安全。

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