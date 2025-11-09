晚餐後一去不返 中二警眼尖尋回迷途婦

圖說：臺北市中正第二分局南海路派出所警員詹培堯。(民眾日報方笙楠攝)

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市中正第二分局南海路派出所於日前接獲報案，報案人稱其姊黃姓婦人與一家人晚間至萬華區家樂福用餐後，自行離開並走失。經通報協尋後，南海路派出所員警於同日晚間成功尋獲該名婦人，順利助其與家人團聚。

當日晚間，南海路派出所警員詹培堯於巡邏時，接獲通報後，發現一名婦人神情恍惚、在路旁逗留多時，遂上前關心盤查。經查證身分，確認該名婦人即為臺北市萬華分局所通報之失蹤人口黃姓婦人。警方立即將其安全帶返派出所，並通知家屬前來接回。

據了解，黃姓婦人疑似自行離開親屬後迷途，所幸警方及時發現，避免可能發生危險。其家屬對警方主動關懷及積極協助深表感謝，並表示若非員警即時介入，後果不堪設想。

中正第二分局呼籲，家中如有失智長者或行動不便親人，家屬應避免讓其獨自外出，可為其配戴防走失手鍊或申請愛心手鍊，以利警方能在第一時間辨識並協助返家，共同守護社區安全。