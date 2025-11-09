晚餐時間無預警大停電！ 淡水逾2千戶受影響

民眾在淡水吃飯吃到一半遇到停電。（圖／翻攝自Threads＠or_0610）





新北淡水部分區域在今天（9）傍晚驚傳停電，台電接獲通報後，立即派員前往現場查修，目前根據了解是饋線跳脫。本次統計共2264戶受到影響，不過經搶修後，目前已全數復電。

正值晚餐時段，但新北淡水整條街黑成一片，民眾路過趕緊拿起手機錄影，還有民眾剛進餐廳，就碰上停電。今日下午5點15分，新北淡水區中山區原德路清水街、水源街一段等一帶發生停電，讓不少店家都受到影響。

店家：「那時候客人正多的時候，我們就大家一陣譁然，我們的菜梯就壞掉了，因為跳電，送菜的電梯都不能用，害我們都3樓、2樓這樣一直跑，好麻煩喔。」

台電接獲通報後，立即派員前往現場查修。根據了解，停電原因是因為饋線跳脫，受影響用戶有2264戶，所幸在搶修後，在5分鐘內就復電637戶，後續在晚間6點44分就已全數復電。

