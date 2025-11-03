〈晚餐歌〉創7億串流！日本天才少女tuki.宣布來台 明年小巨蛋連唱兩天

日本創作女聲tuki.以一首〈晚餐歌〉席捲全球串流平台，創下J-POP史上最年輕達成2億播放次數的紀錄，更在2024年登上第75屆NHK紅白歌合戰，成為首位站上該舞台的女高中生創作歌手，而這位天才少女明年將首度來台，在2026年4月4日及5日登上台北小巨蛋開唱啦！

tuki.自2022年13歲時在TikTok上傳自彈自唱影片後受到廣泛關注，隨後在2023年發行的出道曲〈晚餐歌〉迅速爆紅，拿下Apple Music熱門歌曲冠軍、Billboard Japan Hot 100第一名以及Oricon公信榜首位。

tuki.將在明年首度來台，並攻上台北小巨蛋連唱2日。（圖／ 大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供)

該曲搭配由漫畫《約定的夢幻島》作者出水Posuka繪製的動畫MV，在YouTube累積超過1.2億次觀看，串流總播放次數突破7億。歌詞中「我會弄哭你，所以我沒辦法跟你在一起」一句，細膩刻畫青春時期的矛盾情感，讓人感受到愛與退縮的掙扎。

2025年1月，tuki.推出首張專輯《15》，收錄她在十五歲時的創作心路，從孤獨的青春到內心的自白，每首歌都真實記錄她的成長。同年4月，她在日本武道館舉辦首次大型演唱會，成為該舞台史上最年輕的創作歌手。如今，這股席捲日本的「tuki.現象」將跨越國界，於2026年4月4日及5日在台北小巨蛋舉辦「tuki. ASIA TOUR 2026 in TAIPEI」巡演，連續兩日以純粹歌聲打動台灣歌迷，詳細演出及售票資訊，主辦單位將陸續公布。

※tuki. 1st ASIA TOUR 2026 in TAIPEI

｜演出時間：2026年4月4日（六）15:30開場 / 17:00開演

2026年4月5日（日）15:30開場 / 17:00開演

｜演出地點：台北小巨蛋

｜主辦單位：大鴻藝術BIG ART / 超級圓頂SUPER DOME

