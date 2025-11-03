〈晚餐歌〉撼動日本樂壇 創作女聲tuki. 首來台 宣布登小巨蛋

日本的創作女聲 tuki.(ツキ)。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供）





來自日本的創作女聲 tuki.(ツキ)，以一首〈晚餐歌〉橫掃串流平台，締造 J-POP 史上最年輕達成 2 億播放次數 的傳奇，更在 2024 年登上日本最高音樂殿堂「第75屆 NHK 紅白歌合戰」，成為史上首位站上紅白舞台的女高中生創作歌手。她以清澈卻滲透人心的聲音，唱出青春裡的孤獨、猶豫與溫柔，成為新世代共鳴的代表。

2022年tuki. 以13歲之姿在 TikTok 上傳自彈自唱影片後廣受注目，預示著這位少女將改寫日本樂壇的創作篇章。2023年出道曲〈晚餐歌〉發行後即爆紅席捲各大排行榜，勇奪 Apple Music 熱門歌曲冠軍、Billboard Japan Hot 100 第1名、Oricon 公信榜首位。

廣告 廣告

由漫畫《約定的夢幻島》作者出水Posuka繪製的動畫 MV，更在 YouTube累積超過 1.2 億次觀看，串流播放突破7億次，〈晚餐歌〉歌詞中那句「我會弄哭你，所以我沒辦法跟你在一起。」道出青春時期細膩而矛盾的情感。tuki. 用溫柔的聲線唱出「因愛而退」的掙扎，讓人從她純淨的歌聲中聽見情感的重量，也因此感動無數聽眾。

2025年1月tuki. 推出首張專輯《15》，完整收錄她在十五歲時的創作軌跡，從孤單的青春記錄到心靈的自白，每一首歌都真實映照她的成長。專輯發行後，她於同年4月登上日本武道館舉辦首次大型演唱會，成為史上最年輕踏上該舞台的創作歌手。

僅一年後，隨著席捲日本的爆紅熱潮，這股「tuki. 現象」正式跨越國界，宣告即將要登陸台北！2026年4月4日（六）、5日（日），tuki. 將以最新巡演舞台「tuki. ASIA TOUR 2026 in TAIPEI」 為名首度來台，於台北小巨蛋連唱兩日。從網路創作發跡一路到紅白榮耀時刻，這位網路時代的天才少女，將以最純粹的歌聲化做力量觸動人心，邀請所有歌迷一同領略tuki. 橫跨螢幕與現場的無限魅力。詳細演出與售票資訊，請靜待主辦單位大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME後續公開。



【更多東森娛樂報導】

●BLACKPINK愛鞋是台灣品牌 世巡「泰國場」也穿

●果然等GD！李洙赫來台活動不回家 曬場內照享受演唱會

●等GD 10天聽不到1小時 李洙赫大巨蛋落跑 IG洩行蹤

