〈晚餐歌〉爆紅！日創作女聲tuki.確定來台 2026年4月唱進小巨蛋

日本創作女聲tuki.以〈晚餐歌〉全球爆紅，YouTube累積播放次數至今已超過1.4億，現在她更宣布將在台灣舉辦個人演唱會「tuki. ASIA TOUR 2026 in TAIPEI」，時間是2026年4月4日（六）、5 日（日）2天，地點則是在台北小巨蛋。

據了解，tuki.的〈晚餐歌〉可說是橫掃串流平台，清澈卻滲透人心的聲音，唱出青春裡的孤獨、猶豫與溫柔，成為新世代共鳴的代表。除了歌曲在YouTube累積超過1.4億次觀看，串流播放更突破7億次。她還在 2024 年登上日本最高音樂殿堂「第75屆 NHK 紅白歌合戰」，成為史上首位站上紅白舞台的女高中生創作歌手。

tuki.將在明年4月4日、5日於小巨蛋開唱。圖／翻攝自大鴻藝術臉書

2026年4月4日（六）、5日（日），tuki.將以最新巡演舞台「tuki. ASIA TOUR 2026 in TAIPEI」 為名首度來台，於台北小巨蛋連唱兩日。不過目前詳細的票價資訊還未公布，但將來台開唱的消息已經在粉絲間傳開，引發熱烈討論。

