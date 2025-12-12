晚餐煮焦引注意 三峽警到場一舉逮8失聯移工

記者莊淇鈞／新北報導

警方在煙霧瀰漫中逮捕失聯移工。（圖／翻攝畫面）

新北市三峽區中正路二段某民宅，本周三（10日）晚上6時許，疑似煮焦飄出陣陣濃煙，警方獲報到場後，趕緊入內關火，同時發現多名移工不斷往屋後逃竄。所幸，在後門的支援警力還是成功逮獲8名失聯移工，其中1名還是通緝犯，且在屋內查扣安非他命及吸食器等毒品，全案後續依《毒品危害防制條例》移送新北地檢署及新北專勤隊偵辦。

警方查獲的毒品。（圖／翻攝畫面）

據了解，前天晚上6時許三峽警方接獲民眾報案，在中正路二段某民宅不斷竄出濃煙及燒焦味，到場察看發現煙霧瀰漫，且喊話無人回應，還有幾名移工不斷往屋後逃竄。警方為安全起見先行入內察看，發現廚房疑似在烹煮食物，鍋底燒乾才產生大量濃煙，於是立即將火源關閉。

失聯移工被移送。（圖／翻攝畫面）

另一批執勤趕到後門支援，見多名移工突然奪門而出，隨即反應迅速以身抵住鐵門，將移工們堵在屋內。事後，警方查獲7男1女共8名失聯移工，其中1人為毒品通緝犯，且現場也查獲安非他命、吸食器及殘渣等證物，全案後續依《毒品危害防制條例》移送新北地檢署及新北專勤隊偵辦。

