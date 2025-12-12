晚餐燒焦成攻堅「狼煙」 警衝屋關火一把抓8逃逸移工

逃逸移工從後門想要逃跑，但被守候的員警以肉身堵門，令他們插翅難飛。翻攝畫面

新北市三峽區中正路二段一處民宅躲藏大批的逃逸移工，在這個月10日遭到警方一網打盡，都要歸一鍋煮到燒焦的晚餐，當然移工煮飯時疑似忘記關火冒出陣陣濃煙，屋內煙霧瀰漫幾乎看不見人影，但還沒滅完火，移工卻已往後門狂奔，接獲情資的警方見狀立刻衝入屋內，一手關火、一手擋門，硬生生把鐵門頂住，當場將8名逃逸移工團團圍住，一網打盡。

移工看見警方前後包抄，被堵在後門內只能乖乖配合就範。翻攝畫面

三峽警方日前接獲情資，指稱該處民宅近期人員進出複雜，疑似失聯移工窩點。5名警力前往查訪時，遠遠就聞到焦味，靠近一看屋內煙霧瀰漫，屋內的人不開門、不回應，還有人往後方衝，超級可疑。

廣告 廣告

員警破門進屋後，才發現原來是鍋子煮到燒乾冒煙，差點釀成火警，警方立刻關火排煙，避免整棟房子被燒掉。

就在這時，守在後門的員警大喊：「有人要跑！」只見多名移工正試圖硬撞鐵門逃逸，員警急忙以身擋門，死命頂住，把人全卡在屋內。之後支援警力趕到，14名員警同步壓制進行清查。

屋內8名移工全被揪出，其中1名阮姓男子竟是毒品通緝犯，身上還搜出安非他命；另5人也被查獲毒品吸食器與殘渣。最誇張的是，還有1名吳姓移工看到警察後竟整個人縮在廚房裡「蹲到變雕像」，仍被警方發現。

警方表示，全案已移送新北地檢署及專勤隊偵辦，並強調將持續掃蕩失聯移工及毒品犯罪，避免社區治安遭破壞。



回到原文

更多鏡報報導

檢察官搞烏龍？竟起訴「已死亡」被告 台東法院怒裁不受理

直擊「垃圾袋藏貓屍長滿蛆」 殺貓魔提袋棄屍左搖右晃全遭蒐證

北市車手拒捕撞警狂逃 嫌犯欲逃柬埔寨「避風頭」機場落網