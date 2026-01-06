晚一年買千萬宅 頭期款多20萬

聯徵中心資料顯示，房貸條件趨嚴推升購屋成本，千萬房價自備款一年多近20萬元。 房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

台灣房屋集團趨勢中心觀察聯徵中心最新資料，去年第三季房貸核貸樣本數為三萬七七四七件，較前年同期減少百分之卅八，且房貸利率增至百分之二點四四，核貸成數卻下滑至百分之七十一點八，購屋成本加重，等於同樣買總價一千萬元的房子，晚一年買自備款就要多準備近廿萬元。

以不同年薪族群貸款條件來說，年收一百萬至兩百萬元族群最吃香，去年第三季平均貸款利率為百分之二點四二，不僅比年收入百萬元以下百分之二點四五更低，甚至低於三百萬元以上族群的百分之二點四九，是目前市場上貸款條件最佳的「優貸族」。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，貸款申請的關鍵，在於擔保物件的優劣及申請人的財務條件，由於新青安政策補貼趨於尾聲，加上各大行庫嚴謹執行「限貸令」，在資金緊縮的環境下，銀行審核趨嚴，對於還款能力吃緊、自備款有限的小資而言，購屋門檻變高，導致進場意願或申貸過件率雙雙受挫。

張旭嵐指出，若過去墊腳買預售屋，近年交屋時遇到限貸令，在公股銀行嚴審之下過不了新青安門檻，勢必得另外尋求其他民間銀行利率較高的首購方案，導致平均利率有略高的趨勢。而年薪逾兩百萬元的買家，購買物件不乏高價住宅，可能會估價不足的導致貸款成數低。

資料顯示，去年第三季全國房貸核貸樣本數為三萬七七四七件，較前年同期減少百分之卅八，且房貸利率再增○點二一百分點、至百分之二點四四，但核貸成數下滑至百分之七十一點八，國人購屋負擔加重，相當於購買一間總價一千萬元的房屋，去年第三季購買要比前年多準備近廿萬元自備款。

張旭嵐指出，至於年收入介於一百萬至兩百萬元之間的族群，收入穩健、負債比相對低，選購產品也著眼總價千萬元左右的中小坪數居多，受政策的影響相對輕微，在限貸令期間反而具備更高的競爭力，是銀行眼中的「優質客戶」。

觀察申貸占比情況，去年第三季年收入一百萬元以下的族群占百分之五十七，為市場主力，但比前年同期的百分之五十八點七略減；年收入一百萬至兩百萬元的族群占比，則從百分之廿八點五提升至卅點一；三百萬元以上的高收入族群占比也從百分之五點七微增至五點九。

