晚一年買多付千萬！嘉科一、二期擴建紅利噴發 太保透天均價衝破2300萬

記者陳韋帆／台北報導

嘉義「台積宅」房價在噴發中！近期有北客大手筆南下，2,800萬元無貸款方式買下縣府特區店面透天，原屋主持有12年帳面獲利達1,930萬元，身價翻漲超過2倍。（圖／記者陳韋帆攝影）

台積電（2330）股價站上1700元新高，嘉義「台積宅」房價在噴發中！近期有北客大手筆南下，2,800萬元無貸款方式買下縣府特區店面透天，原屋主持有12年帳面獲利達1,930萬元，身價翻漲超過2倍。台灣房屋嘉義縣府高鐵加盟店店東郭文雄表示，太保市受惠台積電題材，近年賣房轉手獲利翻倍已成常態，此筆交易亦反映投資人對嘉義科學園區周邊房市的高度信心。

據實價登錄資料，位於太保二路屋齡17年的四層透天，2025年1月由3名設籍台北市的自然人合資買下，總價2,800萬元且無融資紀錄，相較原屋主2013年入手的870萬元，增值幅度驚人。此外，縣府五街與北港路二段亦分別出現持有3年房價即翻倍或加價700萬元成交案例。統計顯示，太保市透天住宅平均總價從2024年初的1,397萬元，至2025年已攀升至2,323萬元，一年內漲幅突破6成。

嘉義太保近年高獲利轉手透天交易紀錄。（圖／台灣房屋提供）

受惠台積電效應！嘉義縣府特區屋主惜售 店面行情最高突破3300萬

郭文雄表示，嘉義近年受惠台積電效應，房價不斷攀漲，而此次獲利驚人的透天物件位處商業發展成熟的縣府特區，面臨幹道且具備出租效益，是市場最青睞的店面型產品。

他說明，目前縣府特區屋齡約20年的中古透天總價已來到1,700萬至1,800萬元，新透天則從2,300萬元起跳，若是帶店面的優質產品，行情甚至上看3,300萬元。由於當地不少屋主普遍惜售，寧願空置預留給子女或等待更高增值，導致市場釋出量極度有限，優質物件的稀有性，讓具備實力的買方更願意以高價搶進卡位。

台積電效應再發威！嘉科二期環評過關再添3座封裝廠 晚一年買多付千萬

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，台積電嘉義2座CoWoS先進封裝廠已進入裝機測試，預計2026年迎來首波員工進駐，加上嘉科二期擴建計畫日前通過環評初審，未來產值與就業紅利將持續擴大。

她說，台積電設廠帶動的爆發式成長，讓晚一年入手的購屋族需多付近千萬元成本，門檻顯著拉高。不過，受央行限貸政策與銀行授信趨嚴影響，自住首購族追價能力已面臨瓶頸，嘉義縣整體買氣近期已明顯轉向冷靜，預期未來房價走勢將從爆發期逐步收斂，進入理性盤整期。

