晚1年買千萬房自備款多噴20萬！房貸利率衝破2.4％ 限貸令下壓力山大

記者陳韋帆／台北報導

限貸令持續發威下，2025年移轉量創8年新低，房貸利率創高、低成數，同樣購買1千萬房屋的人，如果現在才買，自備款平均須多準備約20萬。（圖／記者陳韋帆攝影）

2025年Q3房貸利率、房貸成數統計。（圖／台灣房屋提供）

限貸令持續發威，2025年移轉量創8年新低，貸款族負擔更是顯著加重，不僅年房貸件數大減，利率高、成數低已成主流。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，同樣購買1千萬房屋的人，如果現在才買，自備款平均須多準備約20萬，購屋壓力明顯更加沉重。

聯徵資料顯示，2025年Q3平均房貸利率2.44%、年增0.21個百分點，核貸成數則縮水至71.8%、下滑1.8個百分點。進一步觀察年薪收入與貸款條件關係，年收100萬元以下的小資族雖仍為市場主力，佔比達57.0%，但相較去年已下滑1.7個百分點；反觀年收100萬至200萬元的族群佔比則逆勢升至30.1%，且平均貸款利率2.42%為各族群最低，反映出銀行在資金緊縮時期，銀行放款對還款能力穩健者傾斜。

廣告 廣告

負債比低 銀行房貸放款最愛年薪百萬族群

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，銀行在執行限貸令時審核趨嚴，年薪100萬至200萬元的族群因收入穩健、負債比相對低，且選購產品多為總價千萬左右的中小坪數，受政策衝擊較輕。這類族群在資金緊縮的環境下，反而比還款能力吃緊的小資族，或購買高價住宅易面臨估價不足的富豪更具競爭力，成為銀行積極爭取的優質客戶。

她指出，過去許多人墊腳尖購買預售屋，如今面臨交屋潮卻遇上限貸令，若因公股銀行審核過嚴而無法使用新青安方案，被迫轉往民間銀行尋求更高利率的首購方案，是導致平均利率攀升的主因。對於小資族而言，自備款與利息雙增，已成進場申貸的最大阻礙。

千萬宅自住剛需成主流 政府是否端出新青安2.0成2026房市穩健關鍵

第一建經研究中心副理張菱育分析，目前房市「利率高、成數低」已成常態，尤其對中高總價產品影響最鉅，導致市場流動性降低。隨著新青安政策補貼趨於尾聲，市場正觀望政府是否順利端出「新青安 2.0」接棒。若政策延續，將能穩定小資買盤，預估2026年房市仍將由總價千萬元上下的首購型產品主導。

最後，張旭嵐提醒，貸款申請的核心在於「物件優劣」與「財務條件」。在限貸令陰影未散的2026年，購屋族應更審慎評估自備款的成數空間，並優先選擇地段優質、具備剛性需求的產品。回歸理性供需，強化自身財務結構，才能在利率高檔的環境中，爭取到更佳的核貸條件，穩健完成置產規劃。

更多三立新聞網報導

中、永和人苦等逾20年！捷運中和光復線「秀朗橋站往公館」將成真

美濃大峽谷土方風暴席捲中南部！房價會再暴漲？內政部營建署千字文聲明

2025預售交易雪崩7成！1～10月剩3萬件 全台十大重災區曝光

不是黃立成！豪擲11.1億買陶朱隱園 神秘買家揭榜：吳姓女性外國人

