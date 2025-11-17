[Newtalk新聞] 因應2026選舉，國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌昨天會面，兩人同框後，是藍白合作真的有戲？還是彼此心知肚明的政治走過場呢？外界頗為好奇。鄭麗文與黃國昌同框，被外界解讀為藍白兩黨合作重啟的訊號，對兩人而言，都是很需要的政治動作，先前兩人都有極度爭議的政治話題，此舉也有轉移焦點的用意，透過見面向外釋放藍白合作重啟的訊號，然政治從來就是講究實力的問題，絕不是坐下來聊天、喝咖啡就能成事，而是要看雙方利益，雙方是否願意「真正讓步」。國民黨與民眾黨兩黨間是否有著心結和生存競爭的焦慮，看看上屆總統合作的過程和直到最後的慘狀就知道了。根據台灣民意基金會19日發布最新民調，政黨傾向部分，31.1%支持民進黨、25.8%支持國民黨、14.7%支持民眾黨。這與上個月相比，民進黨的支持度下滑1.8個百分點，國民黨上揚3.9個百分點，民眾黨則略增0.3個百分點。藍白的支持率已經超過4成，這也是綠營的警訊。 但無論如何？2026 是兩黨是否真的會走向合作？或是雙方只是禮貌性地演出，讓支持者覺得「我們有在談」的印象？因此外面看來是熱絡的互動，其實雙方存在著的諸多的政治算計。 這個政治動作
桃園市長張善政20日下午於市府1樓川堂，出席「時光流轉・產業不息－桃園工業記憶展」記者會。張市長表示，此次工業記憶展由本府經濟發展局與桃園市工業會共同邀集12家最具代表性的優質企業參與，從展示的歷史資料與珍貴檔案，可窺見桃園工業50年的發展軌跡，也是臺灣工業進步的真實縮影，相信此次展覽能讓更多市民認識桃園工業發展的重要價值與歷史意義。張善政指出，桃園是全臺最大的工業城市，製造業家數超過一萬家、產值突破4兆元並持續攀升。本次參展企業跨足多元領域，從食品製造、紡織、交通到機械產業，皆為國內外產業的佼佼者，其成功經驗與奮鬥故事蘊含桃園工業的核心精神，更值得世代學習傳承。張市長也感謝歷任工業會理事長與所有業界夥伴的努力，使桃園始終保持強勁的產業競爭力。市府將持續推動智慧製造與企業數位轉型，透過今（114）年成立的智慧產業學院，協助企業因應國際關稅變動與AI科技浪潮，共同強化臺灣的產業韌性。桃園市工業會理事長莊嘉郁表示，此次工業記憶展不僅呈現桃園工業半世紀的珍貴史料，也展現企業從草創到茁壯的共同軌跡。莊理事長也強調，本次展覽不只是回顧，更是新的起點，希望透過展覽讓這些珍貴資料數位化，建構桃園完整
走進桃園八德最熱鬧的【 興仁花園夜市】，夜色剛落，攤位燈光閃爍、叫賣聲此起彼落，整個夜市充滿著人潮，每週營業四天限定開場，這次選擇了「漁の鱻海鮮砂鍋料理」坐下來好好用餐，由熱愛海鮮的老闆經營的攤位，主打現烤、現煮的新鮮料理，用最單純的烹調方式呈現食材的原味，燒烤在爐裡發出細微的「啪啦」聲，空氣中瀰漫著海的鹹香與炙烤香氣，讓人光是經過就忍不住停下腳步。
台中「山谷燈光節」邁入第5屆了，將於11月29日在谷關公園璀璨開幕，梨山地區接續在12月21日點亮全台最高的耶誕樹，一起迎接即將到來的耶誕與跨年假期。谷關燈區今年以「耶誕泡湯趣」為主題，特別打造可愛的喔熊組長泡湯造型燈，搭配雪人、麋鹿及鬱金香花燈點綴園區，營造溫馨夢幻的節慶氛圍，展現谷關獨特的溫泉觀光魅力。活動期間，只要與現場燈飾合照上傳至參山處的FB專頁，即可至遊客中心兌換限量好禮，邀請民眾上山
【羅開新聞中心Thomas LO綜合報導 照片／未來之星高協提供／鍾豐榮攝影】2025未來之星系列賽冬季錦標賽，於十一月二十日在苗栗縣苑裡的全國花園鄉村俱樂部圓滿落幕。在暖暖的
耶誕季節正式開跑，新光三越台中中港店今年以嶄新裝飾迎接年末佳節，自即日起至明年1月2日，在一樓水舞廣場推出「12米浪漫雪花耶誕樹」，以植絨質感搭配金、銀球飾，營造宛如星河降臨的視覺效果，一亮相立刻成為台中最吸睛的冬季打卡地標。
【羅開新聞中心Minsey Weng綜合報導】今年截至目前為止，LPGA共有三人突破三百萬美元，分別韓裔澳洲的李旻智（Minjee Lee）、泰國Jeeno Thitikul（
菲律賓法院日前做出裁決，認定那位被指控偽造國籍的前任市長郭華萍（Alice Guo），因涉嫌經營詐騙園區，並強迫數百名受害者、從事非法的人口販運與詐騙工作，依法被判處終身監禁，並必須繳納國庫200萬披索（約新台幣105.8萬元）的罰款，但她本人對所有指控全數否認到底。特別的是，除了菲律賓國內媒體之外，多數外國讀者對這位神秘女市長的印象，最深刻一點莫過於她被指......
不只台灣，彩券在美國也有不少人玩，日前喬治亞州有位幸運兒，買了「超級百萬」（Mega Millions）彩券碰運氣，沒想到頭獎9億8000萬美元（約新台幣3000億）被他一注獨得；外媒分析，頭獎的中獎率僅2.905億分之一，這位幸運兒可謂天選之人。訊息在美國社群傳開，許多人紛紛笑稱，這位幸運兒可以不用工作了。
[NOWnews今日新聞]國眾兩黨主席鄭麗文、黃國昌19日舉行峰會，外界不斷解讀會中訊息；政治評論員吳崑玉今（20）日在網路節目《新聞！給問嗎？》接受主持人康仁俊專訪時表示，昨天兩人坐舞台兩側，場佈像...
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 台中市刑事警察大隊科偵隊，偵辦一起中繼詐欺機房案件，循線掌握以李嫌為首的詐騙集團，涉嫌勾結二類電信業者、網路廣告商等，進行詐騙犯罪。台中市刑大表示，與台北市刑警大隊偵七隊、中山警分局等，組成專案小組深入追查。今年8月開始執行4波拘搜行動，共查緝李嫌等19人到案，查扣IPPBX設備50臺、新台幣40萬元、自小客車、虛擬...
漢達生技將於12月下旬掛台上櫃，今年上半年改良型新藥「505(b)(2)」營收占比已超過6成。董事長劉芳宇今（20）日表示，多靶點癌症用藥HND-039近日獲FDA通知進入實質審查，預計明年7月底完成審查，成為明年主要營運動能之一，目標是每一年有一藥品上市。
[NOWnews今日新聞]藍白領袖高峰會19日登場，鄭麗文與黃國昌首次會面，針對2026縣市長選舉以及新北市長選舉，黃國昌坦言，自己有志於新北市長，但以大局為重，若男主角不是他、也不用擔心他會扯後腿。...
中日關係近期因日本首相高市早苗「台灣有事」的言論而升高緊張，北京隨後祭出一系列報復措施，不過，日本社會多數民眾認同高市的發言，並支持增加防衛預算。日本《產經新聞》甚至報導，若中國航母「福建號」試圖阻止美軍介入台海，日本防衛省將與美軍合作，用電磁砲擊沉福建艦。對此，前空軍副司令張延廷直言，日本的電磁砲可能第一個就被摧毀。退役陸軍少將栗正傑也指出，日本軍事力量在......
南投縣一名不到2歲的小女孩索菲亞，成為台灣境內的黑戶寶寶，引起社會關注！索菲亞不到1歲就被印尼籍媽媽丟給保母，保母無力照顧後又將她送到中華官心協會理事長官宸誼家中。官宸誼夫妻表示，索菲亞剛來時又黑又瘦，經過照顧現已長得白白胖胖，但因缺乏身分國籍，讓他們非常心疼。目前官宸誼夫妻正努力透過台灣法規，幫助索菲亞取得合法身分。
南部中心／陳家祥、蘇晟維 高雄報導高雄燕巢的月世界，之前才剛傳過遭到非法歹徒惡意傾倒垃圾，環保局迅速清理後，卻傳出附近的田寮，也發生類似情形，環保局週三深夜，連夜派人清除，並從垃圾內容追查，發現恐怕垃圾的來源都是同一批人所為，高雄市長陳其邁說，檢警已經掌握特定對象，一個都跑不掉，橋頭地檢署也帶回多名涉案嫌犯約談，其中蘇姓主嫌，向法院聲押禁見獲准。
為提高外籍生畢業後留台就業、累積專業經驗意願，嘉義縣政府、教育部與吳鳳科技大學合作，今天(20日)在吳鳳科大舉辦外籍生就業暨實習徵才博覽會，22家廠商釋出超過200個以上職缺，現場結合異國表演與料理，展現多元文化交流風貌。縣府指出，政府近年陸續放寬僑生及外國學生在臺就業及居留相關規定，讓具備語言優勢、跨文化溝通力及專業技能的僑外生，有更多留台發展的可能性。另一方面，在台僑外生求學期間對台灣工作環境與生活文化產生認同，也提高畢業後留台就業、累積專業經驗的意願。吳鳳科大校長蔡宏榮表示，目前校內約有千餘名外籍生，是縣內外籍生最多的大專院校，111年起即與縣府合作舉辦外籍生就博會，持續提升企業對外籍人才的認識與接納，並提供與企業交流的機會，實際接軌在地產業、適性就業。參與企業指出，不少外籍生在學期間的實習表現優異，工作態度積極、學習力強，能迅速熟悉生產流程，對企業內部營運帶來實質助益。對於外籍生兼具學校專業訓練與實務經驗企業多表示肯定，認為若能在畢業後留臺發展，將有助於企業人力多元化運用。勞青處長陳奕翰說，隨著產業轉型與企業缺工問題日益顯著，越來越多企業選擇僱用外籍生，勞青處除積極引導青年在地
嘉義縣竹崎鄉內埔村因長期餵養遊蕩犬，形成犬群活動熱點，近一年多次發生追車、咬人與行人跌倒意外，影響居民生活安全。嘉義縣家畜疾病防治所今年6月接獲通報後多次前往查察，在勸導處理過程中遭餵養民眾辱罵、推擠，遂依妨害公務報案並依法裁罰共8萬6千元。嘉畜所指出，動保人員獲報前往巡查時，在內埔村溪洲加油站周邊發現多處餵食器具及逾十隻犬隻聚集，當人員試圖帶回肇事犬隻時，吳姓婦人情緒激動，不僅阻擋執法，還多次辱罵並推擠人員，甚至以「觀音指示」、「警察顧問」等語推脫責任，其行為已涉刑法妨害公務，嘉畜所依法送辦。雖然其夫後續受訪時承諾不再餵養，實際查證卻在7月、8月仍持續接獲檢舉。嘉畜所指出，依動保法第3條第7項，長期餵養並具管理行為者視同飼主；該婦人餵養犬隻未辦理寵物登記、未施打狂犬病疫苗、未絕育，違反動物保護法第19、20、27條及動物傳染病防治條例第13條，裁罰共8萬3千元，另因犬隻影響公共安全，加罰3千至1萬5千元不等。案件至今已捕捉11隻問題犬，將全數絕育並收容，不再回置原地。嘉畜所強調，不當餵養容易造成犬群聚集、追車咬人，亦會干擾野生動物、污染環境，且餵養者拆除行為矯正器的情況時有所聞，使管