[Newtalk新聞] 因應2026選舉，國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌昨天會面，兩人同框後，是藍白合作真的有戲？還是彼此心知肚明的政治走過場呢？外界頗為好奇。鄭麗文與黃國昌同框，被外界解讀為藍白兩黨合作重啟的訊號，對兩人而言，都是很需要的政治動作，先前兩人都有極度爭議的政治話題，此舉也有轉移焦點的用意，透過見面向外釋放藍白合作重啟的訊號，然政治從來就是講究實力的問題，絕不是坐下來聊天、喝咖啡就能成事，而是要看雙方利益，雙方是否願意「真正讓步」。國民黨與民眾黨兩黨間是否有著心結和生存競爭的焦慮，看看上屆總統合作的過程和直到最後的慘狀就知道了。根據台灣民意基金會19日發布最新民調，政黨傾向部分，31.1%支持民進黨、25.8%支持國民黨、14.7%支持民眾黨。這與上個月相比，民進黨的支持度下滑1.8個百分點，國民黨上揚3.9個百分點，民眾黨則略增0.3個百分點。藍白的支持率已經超過4成，這也是綠營的警訊。 但無論如何？2026 是兩黨是否真的會走向合作？或是雙方只是禮貌性地演出，讓支持者覺得「我們有在談」的印象？因此外面看來是熱絡的互動，其實雙方存在著的諸多的政治算計。 這個政治動作