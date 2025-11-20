晚1年1坪貴20萬！房價回不去了？台北「最俗建案」全線失守7字頭

記者陳韋帆／台北報導

台北市新建案低價帶全面墊高，今年已跳至8字頭以上，等於晚1年買每坪至少多付20萬元，台北低單行情恐成絕響。（圖／記者陳韋帆攝影）

台北市低價帶全面墊高，住展雜誌統計2024至2025年新案實價，去年最低單價落在60～70萬元區間，今年已跳至80～90萬元，等於晚1年買每坪至少多付20萬元，台北低單行情恐成絕響。

據住展雜誌資料，2024年最低單價為文山「原禾呈真」60.5萬元、士林「合矩青澄」66.2萬元、北投「洰賦」70萬元；2025年則為北投「華威豐耘」80.7萬元、內湖「和暘夏灣」88.6萬元、大同「伊寧橋寓」91.9萬元。

廣告 廣告

台北2024、2025年最低單價建案統計。（圖／住展提供）

台北房價底線全面走高 蛋白區只剩零星8字頭

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，台北市今年預售案每坪百萬元以下占比不到1成5，去年仍接近2成，顯示低價產品快速收縮，多數新案開價落在100至120萬元區間，8字頭只剩零星個案，整體行情正向9字頭靠攏，百萬元新常態已難逆轉。

他進一步說明，能維持低單價新案多受限於樓層與條件，且大多位於二線行政區、邊陲生活圈，甚至靠近山區或嫌惡設施等。雖然價格吸引，但居住環境與機能勢必面臨取捨，價格便宜背後「羊毛出在羊身上」仍是市場現實。

台北低房價「文山、北投、社子」三大區 低總、低單仍是購屋熱點

陳炳辰指出，能維持低單價新案多地屬偏僻，如文山山區、社子、北投外圍，本就是蛋白中的蛋白，長年是低單價主要來源，即使價格相對便宜，但功能及便利性買方仍須謹慎衡量。

不過，儘管條件受限，市場仍呈現「價格為王」，去年上半年推出的「原禾呈真」、「合矩青澄」均在半年內完銷；今年市況偏弱，「和暘夏灣」、「伊寧橋寓」仍能在半年內結案，「華威豐耘」亦突破5成銷售率，顯示台北門牌若能將單坪壓在百萬元以下，仍具極強吸客力。

晚1年1坪貴20萬 10坪不到小宅壓低總價

陳炳辰說，今年房市氣氛雖不若前一年熱絡，但台北市房價低標仍持續上行，印證首都房價「鐵板一塊」，不易因短期景氣變化而鬆動，買方後悔性需求愈加明顯，也持續出現「空間換價格」現象。

他指出，房價走高，買方若想維持可負擔的總價，勢必要在坪數上做取捨，如「伊寧橋寓」不到10坪，才能將總價壓低，但一般主流坪數，不乏總價上看2,000萬元以上，顯示台北居大不易，但買方仍應謹慎評估使用需求及機能問題，避免為購屋而購屋，加重負擔而後悔。

更多三立新聞網報導

房市賣壓直線飆升！全台預售屋買氣崩剩3成 開工量卻暴增11萬戶

房市冷法拍也沒人撿便宜！剩高峰期1成 台北僅31件拍定六都最慘

房市崩落又崩落！全台預售屋單月成交剩2千棟 買氣創57個月新低

獨家／租金補貼1間房可多人申請 內政部證實了：係金ㄟ！

