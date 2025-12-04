晚2小時才找人？退休校長登山失聯身亡 檢要查「過失致死」刑責

一名62歲退休校長在挑戰玉山後四峰期間失聯，尋獲已沒有生命跡象。（高雄市消防局提供）

新北市一名62歲退休校長郭姓男子日前和友人挑戰玉山後四峰，未料途中郭男卻突然落後沒有跟上，再折回山屋也不見蹤影，失聯第4天找到人已經是冰冷遺體。檢方指出，郭男沒有迷路或是墜谷，而是被發現陳屍在路邊草叢，領隊也沒有及時發現他落單，疑似遲了2個小時才折返回來找人，將調查是否有過失致死的嫌疑。

退休校長登山為何失聯？ 消防出動直升機搜救尋人

綜合媒體報導，郭姓退休校長和山友及領隊一行7人挑戰攀登玉山後四峰，11月27日在高雄桃源的鹿山登山路線要前往圓峰山屋，據稱郭男在2.7K處疑似因為體力不支說要休息，然而他這一落單卻就此失聯。

廣告 廣告

其他團員到山屋發現他失聯，想折返尋人卻疑因為地面結冰而作罷，遂報案求助。高雄市消防局11月28日凌晨獲報後，立即啟動大規模搜救行動。搜救隊伍包含高雄、南投消防單位、玉山國家公園管理處、保七總隊及民間雲豹工作團隊等，累計動員超過30人次，並出動2架直升機及空拍機，鎖定郭男最後定位點與失聯位置，擴大搜尋鹿山至圓峰山屋一帶，以及東小南山周邊區域。

再找到已是冰冷遺體 搜救人力+直升機合力運下山

本月1日清晨6點多，有山友在距離圓峰山屋約1.2公里處發現有人倒臥邊坡，通報後確認為失聯的郭男，但人已經明顯死亡。搜救人員先將大體後送至圓峰山屋安置，並申請直升機後送；但因天候不佳，空勤總隊於2日未能執行吊掛任務，搜救人員遂改以人力背運方式護送至排雲山莊。3日上午9時，空勤總隊把握短暫透空時機成功吊掛，9時45分降落屏東縣里港朧翔河濱公園，後續交由家屬及員警處理。

搜救人員3日將遺體吊掛護送下山。（高雄市消防局提供）

死因為何？太晚去救人？ 檢方出手調查

《自由時報》報導，檢方今會同法醫解剖釐清郭男的確切死因，包括心臟衰竭或失溫等。然而檢警初步調查，郭男並沒有迷路或是墜落山谷，而是在路邊草叢被發現，而領隊沒有及時發現他落單，在抵達山屋後疑似遲了2個小時，才出發折返找人，檢方將傳喚蔡姓領隊及團員到案說明，釐清是否有涉及過失致死的刑責。

更多鏡週刊報導

香港大火／賭一把成功逃生！8分鐘驚險畫面曝 生還住戶：再猶豫3分鐘就GG

中配來台4月爽領普發1萬！還嗆不認同中華民國 遭炎上道歉了：不知是納稅人的錢

基隆水汙源頭尚未查明！謝國樑提相關「補貼」1000元 申請時間也出爐