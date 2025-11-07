一晚3千元送迎賓點心？知名DJ驚見這縣市旅館「浴缸長菇」 一票人傻眼

生活中心／王文承報導

知名DJ FTK因演出活動需住宿一晚，卻意外發現網路上驚人的評論，有旅館房間「浴缸旁竟長出香菇」。（示意圖／PIXABAY）

疫情解封後，民眾瘋狂出國旅遊，即使是假期短暫，仍有不少人選擇飛往日本、南韓等地，而非國內旅遊。加上國內飯店與民宿價格居高不下，讓不少人望而卻步，也導致今年國旅明顯衰退。知名DJ FTK、音樂廠牌「洞穴The Cave」創辦人，因演出活動需住宿一晚，卻意外發現網路上驚人的評論，有旅館房間「浴缸旁竟長出香菇」，住宿環境令人傻眼，貼文曝光後，引起網友熱議。

知名DJ驚見台北旅館浴缸長菇 一晚價錢曝



DJ FTK在社群平台《Threads》發文表示，31日晚上他將在台北演出，為了方便隔日參加金音頒獎活動，臨時想在演出後留宿台北一晚，因此透過Google地圖搜尋旅館。怎料，搜尋一輪後，他發現許多旅館價格不低、評價卻極差，甚至出現「浴缸旁邊長香菇的房型」，週末一晚竟也要近3000元，讓他直呼傻眼。

他指出，這並非個案，只要以關鍵字「潮濕、霉味」搜尋台北旅館，就能找到不少類似案例。而評論中最常出現的留言就是「很髒、很吵、下次不會再來了」，讓他忍不住感嘆「廢到笑出來」。

貼文曝光後，瞬間引起網友熱議，「不提供一次性備品，我們改提供乙份香菇作為補償，份量視入住者運氣而定，謝謝您 」、「突然覺得國外旅客好可憐，除了要住鬼屋還要忍受連備品都沒有的落後待遇」、「生態共生房！」、「好棒，想請問是哪一家，想帶小孩去採菇菇」、「迎賓點心喔」、「這個好意思給客人住，太神奇了」、「超級瑪麗歐主題房型，肯定要加價賣」。

FTK 是台灣知名的電子音樂製作人與 DJ，同時也是音樂廠牌「Cave Records」及派對品牌「The Cave」的創辦人。他擅長鼓與貝斯（Drum & Bass）、Rave、Hardcore 等電子舞曲類型，致力於推動台灣地下電子音樂文化。除了音樂創作，FTK 也重視舞台音效與觀眾體驗，努力將音樂與現場氛圍完美結合，使台灣電子音樂在國際間逐漸受到關注。

