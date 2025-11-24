晚5年1坪貴15萬！新莊副都心房價暴漲3成 房仲揭：有「這兩種人」在買

記者陳韋帆／新北報導

新北市新莊副都心房價5年1坪爆漲15萬、漲幅31.4%。在地房仲指出，副都心主要有「求職」、「台北市外溢人口」兩大買盤，隨產業聚落持續成形，估未來區域房市量能仍保持穩健。

據實價登錄，實價登錄資料揭露，新莊副都心平均房價於2021年Q1為每坪47.7萬元，至2025年Q4已達每坪62.7萬元，5年內飆升31.4%，對比新莊區整體平均漲幅僅19%，足足多了12.4%。

新莊副都心近5年房價變化。（圖／中信房屋提供）

新莊副都心兩大買盤撐房價

中信房屋新莊副都心加盟店店長林家民表示，副都心這波漲幅主要源自於「就業」、「台北市外溢人口」兩大買盤。在機捷加持下，新北產業聚落持續成形，就業人口紛紛移入，同時也吸收不少台北市高房價外溢人口買盤，房價也持續走揚。

他說，副都心開發已歷經十餘年，其基礎建設與機能已逐步到位，儒鴻、麗寶、光寶、中悦、一詮等知名企業總部紛紛進駐，為區域創造了龐大的就業機會，注入強勁活水。這些「辦公剛需」直接轉化為居住需求，讓房市的買氣具有實質的支撐力。

新莊副都心持續吸收台北高房價外溢買盤

林家民進一步指出，台北市房價仍居高不下，人口持續外溢至新北第一圈，副都心亦挾此優勢，是另一個人口紅利的基礎，尤其在限貸令與房貸之亂背景下，新莊副都心目前預售屋約74~83萬、新成屋約65~71萬、中古屋約55~65萬，相較雙北精華區的房價仍具競爭力，成為購屋民眾省利息的優選區域。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，即使眼前房市大環境買氣翻轉，新北市第一、二環房價仍相對台北市有優勢，故撐盤力道遠比其他區域好，有自住需求者可趁此刻四處看屋議價，不過也要留意自身條件，畢竟現在限貸令仍在，建議有意購屋者應先向銀行或請房仲協助，初估房貸成數，避免簽約後，因房貸成數不足而出現違約的可能性。

