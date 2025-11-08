一晚7元的旅館你敢住嗎？他曝這點比五星飯店還好
國際中心／杜子心報導
英國旅遊部落客大衛（David Simpson），近日上傳一段他在巴基斯坦的住宿體驗影片，他住進一晚只要70巴基斯坦盧比（約新台幣7元）的旅館，這間旅館叫做「商隊驛站（Caravanserai）」，位於白沙瓦老城區某棟建築的屋頂，環境沒有冷氣、沒有窗戶也沒有Wi-Fi，晚上還要和陌生人一起睡大通鋪。不過，大衛笑說，這裡的茶水跟老闆親切的笑容，帶給他的溫暖比任何五星級飯店都真實，「我住過無數高級飯店，但這裡的人情味，是其他地方給不了的」。
商隊驛站的床是用繩子編成的傳統鐵床。（圖／翻攝自IG@djjsimpson ）
根據《NEWS18》報導，這家「商隊驛站」得名於古絲綢之路，據說早年是商人旅途中歇腳的地方。從大衛拍下的畫面可見，旅館環境極為簡陋，床是用繩子編成的傳統鐵床，周邊環境則是繁忙的車流，盥洗的部分只能對著牆上破碎的鏡片整理自己，這裡廁所與浴室共用，氣味被他形容為「全球前三難聞」。儘管如此，老闆依然親自迎接每位客人、熱心講述這座城市數百年的歷史故事，甚至會泡上免費的茶招待旅客。大衛說，雖然這裡又舊又破，但他感受到最純粹的善意。
大衛認為商隊驛站雖然便宜，但是老闆依然親自迎接每位客人。（圖／翻攝自IG@djjsimpson ）
這部影片上傳後立刻在社群媒體上引發熱議，已累積百萬點擊，引發兩派網友熱烈討論。有人驚訝這根本是「全球最便宜的旅館」，也有人調侃「蚊子一來就完美了」、「這價格連奶茶都買不到」。但也有不少人支持大衛的看法，認為這提醒了人們「善良比奢華更重要」，甚至有人稱這家旅店「比多數五星級飯店都更有人情味」。
原文出處：英旅客住進「一晚7元」的巴基斯坦旅館 驚訝發現這1點竟比五星飯店還好
