晝暖夜寒溫差大 吳德榮：下週二起北台灣轉濕冷

（圖／台北二二八公園）





氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今、明(15、16日)兩天各地晴朗穩定，白天陽光下「暖如春」，但因夜間「輻射冷卻」效應強、早晚仍很冷，日夜溫差很大。仍應注意穿著調整。今日各地區氣溫：北部11至27度、中部10至29度、南部10至30度、東部9至27度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，週六至下週一(17至19日)西半部晴朗、白天仍偏暖，夜間「輻射冷卻」減弱、低溫略回升；週六起東半部水氣增多、有局部短暫雨，下週一晚起、北部亦轉有局部短暫雨的機率。

吳德榮說，下週二(20日)強冷空氣抵達、氣溫驟降、北台愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨。下週三至週五(21至23日)強冷空氣盤據，北台濕冷、中南部早晚也偏冷；北部、東半部有局部雨，下週六(24日)白天起冷空氣漸減弱。目前歐洲模式模擬的強度，當氣溫降至最低時，雖未及「寒流」，僅符合「強烈大陸冷氣團」定義(台北測站≦12度)，本島平地最低氣溫約降至8度左右，但由於「濕冷」、感覺會更冷。

吳德榮表示，最新氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，熱帶低壓將於今日14時發展成輕颱「洛鞍」，向西北前進、轉北再轉偏東，逐漸迴轉。最新歐洲模式系集模擬顯示，「洛鞍」迴轉後打轉，並有逐漸減弱消散的現象。將保持「1月颱、不侵台」的紀錄。但為下一波強冷空氣提供了額外的水氣，延長迎風面濕冷時間、降雨也更明顯。

