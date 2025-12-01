晟德捐贈千劑流感疫苗 傳遞暖心關懷

【記者柯安聰台北報導】苗栗縣政府1日舉辦「優良企業流感疫苗捐贈儀式」記者會，特別頒發感謝狀予晟德大藥廠股份有限公司，感謝企業慷慨捐贈值百萬元以上之1500劑流感疫苗，展現企業回饋社會、照顧鄉親的義風善行與社會責任；以實際行動為社會的進步和發展做出貢獻，優良企業典範實至名歸。



縣長鍾東錦表示，縣府有許多第一線同仁並非中央公費補助對象，難以受惠於既有資源。縣府雖每年編列經費提供第一線未符條件之對象如學校教職員接種疫苗，但仍難以全面涵蓋所有服務人員。本次捐贈能順利進行，特別感謝立法委員邱鎮軍協助媒合，讓企業的愛心得以傳遞，讓更多第一線服務人員免費接種疫苗，有效降低流感風險。同時，也感謝身兼國光生技董事的晟德大藥廠（4123）榮譽總裁林錦榮，時時不忘回饋家鄉，以實際行動展現企業對家鄉的關懷與社會責任，為苗栗的健康注入暖心力量。









晟德大藥廠榮譽總裁林榮錦表示，特別感謝鍾縣長的盛情邀約與邱立委的全力協助，讓晟德集團能一本初衷，回饋鄉親幫助社會；此次捐贈的是國光生技公司的「安定伏裂解型三價流感疫苗」，已有多年使用經驗、安全無虞，並採「先到貨、先鋪貨、先使用」的原則，幫助縣府超前佈署防疫網。林總裁也呼籲鄉親趁早接種疫苗，根據疾管署的最新數據，流感疫情仍處於流行期，且台灣正遭受A型H3N2與H1N1「雙病毒」夾襲。多一份準備，就能少一分風險；讓我們一起為自己與家人築起堅實的健康防線。



衛生局長楊文志表示，流感疫苗屬於不活化疫苗，可與其他疫苗於不同部位同時接種，或於任意時間間隔施打。本縣合約院所、18鄉鎮市衛生所或社區接種站亦會同步釋出現場名額供民眾隨到隨打，疫苗接種相關資訊可至疾病管制署或本局網站流感防治專區查詢，亦可逕洽當地衛生所。（自立電子報2025/12/1）