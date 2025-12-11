晟德氫能事業進軍南韓 獲國際媒體高度關注

【記者柯安聰台北報導】晟德（4123）旗下重要氫能事業轉投資—挪威 UMOE Advanced Composites（UAC）中國子公司優沐科技，12月上旬參與於南韓日山KINTEX舉辦的「2025世界氫能博覽會（HWE 2025）」。優沐科技展示其在氫能儲存與運輸領域的玻璃纖維複合材料高壓氣瓶解決方案，吸引國際媒體高度關注。



UAC長期專注於開發玻璃纖維高壓四型氫氣瓶，憑藉玻璃纖維材質輕量、耐高壓、安全係數高等特性，相較傳統鋼瓶具更優異的載氫效率與抗爆能力；與碳纖瓶相比亦具備明顯的成本優勢。相關技術可廣泛應用於陸上運輸、船舶、海底儲氫、離岸風電等多元場景，是全球氫能產業鏈中具潛力的關鍵技術供應商。









優沐科技大中華區總經理曾智明(圖右3)表示，優沐的競爭力來自於玻璃纖維纏繞工藝的技術突破及對品質的堅持。透過此次參展，公司已深入接觸韓國氫能生態系，並規劃與當地認證單位、物流業者及加氫站營運商展開合作，共同推動法規與標準制定，加速布局韓國市場，搶占先機。



晟德目前持有優沐科技16%股權，並委任年僅30初的曾智明出任總經理一職。晟德集團總裁林榮錦表示，曾智明起初是晟德暑期實習營的實習生，因展現積極與高度執行力而在畢業後被延攬加入集團，曾任玉晟管顧投資經理並深度參與澳優乳業重整案。雖然年輕，卻具備相當成熟的經營管理經驗。自2024年接手優沐後，已成功完成中國嘉興現代化新型工廠建置並取得核心產品歐盟區認證，2026年將啟動量產並持續推動中國市場准入工作；今年更將業務拓展至中國以外市場，助力全球清潔能源運輸效率提升。晟德期盼優沐科技在其帶領下持續快速成長，成為氫能產業鏈中具國際競爭力的技術供應者。（自立電子報2025/12/11）