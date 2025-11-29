晟德砸10億插旗重組生物藥 寶濟藥業12月港交所上市
生技大亨林榮錦再下一城！晟德集團6年前看準重組生物藥，斥資10億投資寶濟藥業（簡稱寶濟），針對中國不孕症市場開發出當地首款長效卵泡刺激素，並握有皮下給藥平台，如今再傳捷報，寶濟12月上旬將在港交所掛牌上市。
這家重組生物藥新星，成立於2019年，截至2024年底C+輪募資後，寶濟估值已暴漲23倍，如今估值已上看217億元，「寶濟的產品策略非常扎實，研究方向與全球生物藥技術趨勢一致。」晟德總裁林榮錦說。
他與有榮焉說道，一路看著寶濟壯大，從創立階段就深度參與。原來，晟德身為寶濟的創始股東之一，累計投資金額高達10億元，持股約13.85％。
攻皮下注射 進入中國上市審查階段
寶濟專注於利用合成生物技術，聚焦臨床需求高但治療方式相對有限的疾病領域，開發重組生物藥物，旗下目前握有2大產品，一是重組透明質酸酶（KJ017），可大幅提升大分子藥物的皮下注射容量，正在中國上市審查階段。
這項技術能將原本需耗費1至2小時的靜脈點滴輸注療程，大幅縮短成僅需數分鐘的皮下注射，不僅對患者更加便利，也為醫療院所節省大量的時間成本。為此，寶濟積極與多家生技公司合作，共同推動皮下給藥平台應用，企圖改善更友善的治療模式。
晟德指出，這項產品對標美國Halozyme，透明質酸酶皮下給藥技術已被廣泛應用，該技術在全球市值高達80億美元以上，驗證此類皮下給藥平台具有高度商業價值，林榮錦期望，能為下一代大分子藥物提供更易普及的治療選項。
瞄準不孕症市場 注射療程改每週一針
此外，寶濟另一項產品，針對不孕症市場的FSH-CTP融合蛋白（SJ02），已於今年11月成功上市，為中國首款長效型卵泡刺激素。
由於延長了藥物半衰期，使原本需要每日進行注射的療程，簡化為「每週注射一針」。晟德看好中國不孕症市場，相關藥物市場隨著醫療保險逐步涵蓋已突破人民幣50億元，預期未來5年，以年複合成長率20％持續擴大。
隨著寶濟即將在港交所掛牌上市，有望推動市值提升，帶動晟德資產成長。晟德強調，持續以專業的投資視角與科學基礎，與合作企業攜手推動亞洲生技創新，並為投資人帶來長期且可衡量的成長價值。
