晟德藥廠慨捐千劑流感疫苗 鍾東錦頒感謝狀

晟德大藥廠榮譽總裁林榮錦捐贈縣府價值至少百萬元的一千五百劑流感疫苗，縣長鍾東錦昨（一）日下午頒發感謝狀，肯定晟德大藥廠以實際行動展現企業回饋社會的愛心與責任。

此批疫苗將提供非公費補助對象使用，包括學校教職員、第一線警察人員、接送失能及身心障礙者的交通接送司機、產後護理之家的非醫事人員等，期能提升第一線工作人員的群體保護力，共同為縣民健康築起堅實的防疫防線。

晟德大藥廠是在立委邱鎮軍的協助與牽線下，捐贈縣府價值百萬元以上的一千五百劑流感疫苗，讓更多基層防疫夥伴能夠免費接種疫苗，減少流感威脅，尤其今年流感疫苗接種踴躍，確定不會開放全民施行，這批捐贈的疫苗更顯珍貴。

縣長鍾東錦表示，縣府有許多第一線同仁並非中央公費補助對象，縣府雖然每年編列經費提供第一線未符條件的對象如學校教職員接種疫苗，但仍難以全面涵蓋所有服務人員，此次捐贈特別感謝立委邱鎮軍協助媒合，讓更多第一線服務人員免費接種疫苗，有效降低流感風險，同時，也感謝身兼國光生物科技公司董事的晟德大藥廠榮譽總裁林榮錦，不忘回饋家鄉，以實際行動展現企業對家鄉的關懷與社會責任。