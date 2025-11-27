晟德轉投資寶濟藥業 下月港交所掛牌上市

▲晟德集團董事長王素琦。（圖／晟德提供）

[NOWnews今日新聞] 晟德集團轉投資的寶濟藥業昨（26）日通過香港交易所聆訊，預計下月上旬掛牌上市。寶濟估值已經是創業初期的23倍，晟德為創始股東，預估寶濟上市後的市值提升，可為晟德資產成長帶來實質貢獻，同時與旗下多家生技企業策略互補，強化集團生技投控定位。

寶濟自2019年成立以來保持高速成長，晟德身為創始股東之一，累計投資約新台幣10億元，目前持股約13.85%；截至2024年底C+輪募資，寶濟投後估值已達新台幣217億元，是創立初期估值的23倍。

寶濟以合成生物技術開發重組生物藥，專注於臨床需求高、治療方式有限的疾病領域。旗下產品「KJ017」重組透明質酸酶，可大幅提高大分子藥物的皮下注射容量，使原本需透過靜脈點滴輸注1至2小時的療程，縮短為數分鐘的皮下注射；目前正在上市審查階段，並已與多家生技公司進行聯藥使用之合作，共同推動皮下給藥平台的應用。

以美國對標產品Halozyme為例，其透明質酸酶皮下給藥技術已廣泛應用於多項重磅生物藥，全球市值高達80億美元以上，驗證皮下給藥平台的高度商業價值。寶濟拚成為華人市場領先平台企業的，為下一代大分子藥物提供更易普及的治療選項。

寶濟另一項核心產品 SJ02（FSH-CTP 融合蛋白）已於今年11月上市，為中國首款長效型卵泡刺激素；透過延長藥物半衰期，可將原需每日注射的療程簡化為「每週一針」，大幅提升患者便利性，特別契合現代家庭對生育治療的需求。

中國不孕症市場規模正快速成長，在醫療保險逐步涵蓋後，相關藥物市場已突破人民幣50億元，且未來五年預計以年複合成長率 20% 持續擴大。SJ02具備臨床價值、供應能力與市場先發優勢，有望成為該領域的重要領導品牌。

晟德集團總裁林榮錦指出，寶濟的產品策略扎實、研發方向明確，與全球生物藥技術走向一致。晟德自創立階段即深度參與，並一路陪伴團隊成長，這次成功通過上市審查，再次驗證晟德在生技投資領域的前瞻判斷與長期布局能力。

