晟德集團力挺政府全面優化兒童醫療照護

【記者柯安聰台北報導】衛福部於12月5日舉辦「114年度優化兒童醫療照護計畫成果發表會」，旨在延續「第2期優化兒童醫療照護計畫」）強化幼兒專責醫師制度的個案管理及媒合服務，透過跨層級、跨領域的交流，共同建構更為完善的兒童醫療照護體系。發表會匯集各縣市政府衛生局代表、醫界、藥界、以及眾多兒科醫師與會，共同探討在少子化趨勢下，如何強化幼兒健康促進與專責醫師制度的推動，將兒科照護的焦點從傳統的疾病治療，擴展到預防、健康維護及心理健康領域。



衛生福利部自 110 年開始推動「優化兒童醫療照護計畫」，第二期延續性計畫，從生命歷程的基礎增加兒童醫療及健康資源之挹注，加強周產期與兒童緊急醫療照護資源整合並依據能力分級；強化兒童初級醫療照護與健康管理，推動兒童發展篩檢與評估、兒童事故 傷害防制、兒童肥胖防治、兒童口腔健康…等，並建立與公共衛生和社會福利 體系的連結；精進兒童重難罕症醫療照護品質及人才培育，同時兼顧兒童與青少年精神健康照護。在少子化趨勢下，確保兒童健康及醫療照護量能與品質，進一步達到降低新生兒及兒童可預防的死亡、減少失能、增進兒童健康之目標。









衛福部特別頒發感謝狀予參與計畫的所有傑出醫療院所及相關單位，包含全國22縣市衛生局、核心醫院計畫、兒科用藥關鍵廠商、周產期照護網絡計畫、兒科緊急醫療計畫及幼兒專責醫師基層執行院所等執行單位；晟德大藥廠(4123)作為國內最大兒科水劑關鍵供應商，也在獲獎之列。



晟德大藥廠醫藥事業群總經理許瑞寶（後排右）指出，少子化的快速發展，讓大家開始重視預防，以確保兒童能擁有良好的健康；幼兒照護其實涉及高風險，有賴於各方的合作。希望透過制度上的獎勵機制與持續推展，讓孩子們從出生開始即受到完善照護，透過更多的預防工作，確保孩子們最終成為健康的青少年和成人，這將是國家最重要的資產。



晟德強調，作為台灣最大兒科水劑用藥領導廠商，晟德強力支持政府「優化兒童醫療照護計畫」；也籲請政府鑑於6歲以下兒童的照護十分不容易、往往需要頻繁就醫，且幼兒園階段家庭經濟壓力不減，建請衛生福利部評估 「擴大現行3歲以下兒童免部分負擔政策至6歲以下」 的可行性，並透過社會及家庭署補助機制維持財政平衡。同時鑒於國際原料藥大漲，現行「兒科原瓶口服液劑遞減給付機制」實有檢討之必要，以確保我國兒童用藥安全韌性。（自立電子報2025/12/5）