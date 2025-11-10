晟銘電法說逼近 市場資金卡位押住利多

文 ‧ 杜立羽

▲圖片來源：晟銘電公司官網

今(10)日伺服器機殼廠晟銘電(3013)股價放量突破區間平台，攻上139.5元大關，突破整理長達4個月以來區間平台，法人看好隨者最壞已過，目標價上看166元大關。

公布Q3財報營收達24.7億元，伴隨著sidecar水冷機櫃供應鏈問題解除，市場看好最壞已過，Q4將可望較Q3獲利重回正軌，明年CSP大客戶ASIC伺服器專案進入量產階段，加上水冷機櫃放量帶動營收成長，市場對於後市樂觀看待，晟銘電將於11月13日舉行法說會，市場提前卡位。

先前晟銘電也成功獲得挪威主權基金青睞，根據調查晟銘電已取得Meta Minerva專案相關訂單，預計於年底前開始量產出貨，動能延續至明後年。未來Meta對於水對氣散熱方案需求估算帶動機櫃市場擴增，使得相關供應鏈包括晟銘電，訂單動向備受關注。

除了晟銘電外，Met長期與台廠合作緊密，此次擴建資料中心，也將同步直接挹注台廠訂單能見度。廣達(2382)為其主要伺服器代工廠，市占接近五成；緯穎(6669)營收有過半比重來自Meta訂單，動能最直接。散熱廠雙鴻(3324)與Meta合作已久，是資料中心散熱核心供應商。隨著Meta資本支出重新加速，台廠供應鏈有望迎來營收與股價雙成長。

▲圖片來源：CMoney 3013 晟銘電 K線圖

操作觀察-短線上可以留意拉回之後再去作考慮，觀察能否守穩半根長紅以上，以今日低點作為重要防守，守穩有望持續向上挑戰波段新高，挑戰法人目標價。

