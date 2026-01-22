晨僵超過1小時要小心》風、寒、濕、熱都可能致痛 中醫如何分型治療「類風濕性關節炎」？

早晨起床後關節僵硬超過1小時，可能不是單純老化，而是類風濕性關節炎的警訊。（圖片來源／freepik）

類風濕性關節炎（RheumatoidArthritis，RA）是一種常見的風濕免疫疾病，主要侵犯關節滑液膜，因滑液膜組織增生，導致慢性、對稱性且具破壞性的發炎性多關節炎。 隨著病程進展，關節結構可能逐漸變形、功能受損，嚴重者甚至影響日常生活與工作能力。

根據流行病學研究顯示，類風濕性關節炎女性患者約為男性的3倍，盛行率隨年齡增加而上升，最常發生於40至50歲之間，高峰期落在50至70歲。

睿鳴堂中醫診所院長、中醫師吳宛容指出，該疾病與遺傳體質及環境因素密切相關，其中吸菸、長期暴露於矽塵環境，皆被認為是重要危險因子。

那麼中醫該如何治療類風濕性關節炎呢？

初期症狀易被忽略，晨僵超過1小時是警訊

吳宛容表示，類風濕性關節炎的症狀常在不知不覺中出現，早期可能僅為單一關節不適，隨後逐漸演變為多關節疼痛、腫脹與活動受限。典型受影響的部位包括近端指間關節、掌指關節、手腕、膝蓋、腳踝、蹠趾關節及頸椎，其中「早晨起床後關節僵硬超過一小時」是相當具有代表性的症狀。

除了關節症狀外，部分患者還可能出現低度發燒、體重減輕、倦怠感等非典型表現。

吳宛容表示，「值得注意的是，類風濕性關節炎並非僅侷限於關節，還可能影響皮膚、肺臟、心血管系統、血液、神經系統、眼睛及腎臟，屬於全身性自體免疫疾病。」

及早診斷、規律治療，中西醫整合提升整體照護

吳宛容進一步建議，若懷疑罹患類風濕性關節炎，應儘早接受西醫檢查與診斷，並依醫囑進行藥物治療，以控制發炎、延緩關節破壞。

「在此基礎上，也可視個人狀況搭配中醫治療，如中藥調理與針灸，協助調整體質、改善筋骨不適，提升生活品質。」

此外，她提到，研究顯示類風濕性關節炎患者罹患心血管疾病的風險較一般人高，吳宛容提醒，透過生活型態管理、定期篩檢血脂與血糖，有助於降低相關併發症風險。

中醫觀點：屬於「痹症」範疇，依體質與邪氣分型治療

吳宛容解釋，在中醫理論中，類風濕性關節炎多歸屬於「痹症」範疇，主要表現為四肢肌肉或關節疼痛。《黃帝內經》中已有「肢節痛」、「骨痛」、「手臂痛」、「腳下痛」、「腰股痛」等相關記載，《傷寒論》與《金匱要略》亦提及「歷節痛」、「四肢痛」、「骨節痛」等症狀描述。

她說明，中醫臨床會依患者症狀、體質與病程，區分不同證型加以調理：

1、風邪阻絡型

表現為關節遊走性疼痛、痛無定處，常見於手腕、手肘、膝蓋、腳踝，關節活動不順。治療以祛風通絡、止痛為原則。

2、寒邪阻絡型

關節冷痛、痛處固定，遇冷加重、熱敷後緩解，伴隨畏寒、四肢冰冷。治療以散寒、利濕、通絡止痛為主。

3、濕邪阻絡型

關節痠楚疼痛、沉重感明顯，甚至出現麻木，久病可能導致肌肉攣縮、關節變形，治療重在祛濕通絡。

4、熱邪阻絡型

關節紅、腫、熱、痛明顯，合併發熱、口渴、煩躁等症狀，治療以清熱、通絡止痛為主。

5、濕熱阻絡型

關節紅腫疼痛，可能出現皮膚紅色結節，四肢沉重，小便色深，治療以清熱燥濕、通絡止痛為原則。

6、氣血虧虛型

關節痠痛在勞累後加重，伴隨面色蒼白、疲倦乏力、自汗、頭暈等，治療重點為補氣養血、通絡止痛。

7、肝腎虛損型

表現為筋骨痠軟或拘急、腰膝無力、頭暈耳鳴、聽力減退、掉髮或牙齒鬆動，治療以補肝腎、強筋骨為主。

穴位按摩與熱敷，日常自我照護可輔助改善不適

除藥物與針灸外，吳宛容也分享，適度的穴位按摩與熱敷可作為日常保健方式。

她建議每個穴位按摩約30秒，每天早晚各5至10分鐘；熱敷溫度約40至45度，每次10分鐘，以促進局部血液循環、緩解僵硬。

常用穴位包括：

1. 手關節：八邪、陽池、後谿

2. 腳關節：八風、解谿、血海、風市、陰陵泉、陽陵泉

3. 頸椎不適：風池、天柱，建議搭配針灸或溫熱敷後頸部

吳宛容提醒，類風濕性關節炎屬於慢性疾病，治療重點在於長期控制與穩定病情，患者應與醫療團隊密切合作，定期追蹤病況，並配合生活作息調整，才能在控制疼痛的同時，維持關節功能與整體健康。

(原始連結)





