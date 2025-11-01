晨勃持續12小時 就醫揪出白血病

國內一名20多歲的男性，清晨起床後發現陰莖異常勃起，沒有性刺激也無法消退，硬度明顯且伴隨疼痛感，到傍晚仍未緩解，勃起持續超過12個小時後，決定至診所就診。醫師研判是「缺血型陰莖異常勃起」，轉診後進一步確診為急性骨髓性白血病，因白血球過度增生導致血液黏稠度上升，進而阻礙陰莖靜脈回流，才引發陰莖異常勃起。

顧家醫療中山分院副院長陳毅軒指出，陰莖異常勃起是指在無性刺激情況下，勃起持續超過4小時且無法自行緩解。臨床上可分為缺血型、非缺血型與間歇性3種，其中以缺血型最為常見，約占9成以上。

陰莖異常勃起的常見原因有藥物因素，如抗憂鬱藥、降壓藥，或用於治療勃起功能障礙的藥物過量。另外，血液疾病如鐮刀型細胞貧血、白血病、多發性骨髓瘤等，以及會陰或陰莖部位外傷，或代謝異常、神經系統疾病，都會引起。

陳毅軒說，缺血型異常勃起通常因陰莖靜脈回流受阻，導致血液滯留、組織缺氧，常與血液疾病或藥物使用有關，特徵是陰莖硬度極高且伴隨劇烈疼痛。若未及時處置，恐造成海綿體纖維化，導致永久性勃起功能障礙。

該名患者因白血球過度增生導致血液黏稠度上升、阻礙陰莖靜脈回流，才引發異常勃起。雖情形相對罕見，但陰莖異常勃起確實可能是白血病等重大血液疾病的首發症狀，民眾須有所警覺。

陳毅軒提醒，若出現勃起超過4小時無法消退、無性刺激仍持續勃起、陰莖硬度過高且伴隨疼痛，或本身有血液疾病病史、正在服用相關藥物者，應盡快就醫。處置越早，越能降低不可逆的勃起功能障礙風險，也有助於及早發現潛在病灶、及早治療。