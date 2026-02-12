晨悠上演唯美吻戲 羞認「沒時間尷尬」

晨悠推出單曲〈別說再見〉。（圖／索尼音樂提供）

美聲組合晨悠推出「差一點的我們」女女戀雙曲企劃，在情人節前夕又推出〈別說再見〉，在視覺影像中，惟晨和以悠有突破以往的接觸，上演親密吻戲，而這場吻戲竟然是現場臨時加戲，原本兩人只是在一旁嬉鬧假裝接吻，結果烏雲突然散開，後面正好一道光灑下來，導演看到畫面非常美，立馬拿起相機，請她們「真的來」，幸好為了搶光，兩人沒時間尷尬，立刻就完成唯美畫面。

晨悠在詮釋這首歌時，沒有刻意把情緒唱得崩潰，而是選擇用「撐著、忍著」的方式，把想說卻說不出口的話留在聲音裡，晨悠說：「那種表面平靜、內心卻滿到快溢出的狀態，反而更貼近這首歌的核心，不是大哭，而是忍到不能再忍的沉默。」在錄音的過程中，錄音室一直出現一句句「這首歌真的好好聽」的笑聲，晨悠表示很開心能唱到一首大家都喜歡的歌曲，直說：「因此讓這首沉重的歌，多了一點溫柔的陪伴。」

廣告 廣告

晨悠上演唯美吻戲。（圖／索尼音樂提供）

〈別說再見〉的視覺影像延續上一首單曲〈本能動作〉的風格，同樣由金曲導演黃中平執導，當天拍攝沒有固定腳本，導演請惟晨和以悠隨著當下的心境演出來，兩人坦承其實心裡微微的不安，「主要是擔心自己沒有表現好，影響到作品。」不過在看了成品之後，兩人的心中大石終於放下，笑說：「看得時候有種拆盲盒的感覺！我們看完很喜歡這次的視覺影像，覺得沒有過度的用大腦思考反而更自然。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

炎亞綸爆飛輪海「輪流摸彩球」性騷！ 痛揭19年陰影

《豆腐媽媽》替身演員墜樓「出院整天昏睡」 哀問未婚妻：是否不該醒來？

北車M8出口「新地標」約面交 他吐1句讓氣氛超凝重！萬人秒鼻酸