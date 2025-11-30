晨禎盃羽球賽開打 周天成開球助陣粉絲爭睹

▲羽壇代表性球星周天成為賽事開球揭開序幕，引來球迷爭睹搶拍，叫好聲一波接一波。（圖／記者金武鳳攝，2025.11.30)

[NOWnews今日新聞] 台中晨禎營造集團舉辦的「第七屆晨禎盃羽球公開賽」，今（30）日在國立中興大學體育館盛大登場，吸引 64 支企業組隊參賽，包括台積電、聯發科、元大銀行、台塑、奇美、台灣康寧、屋馬餐飲集團等全台知名企業，匯聚近千名選手與觀眾，台灣羽壇代表性球星周天成開球助陣，展現中台灣企業運動的強大能量。

羽壇代表性球星周天成曾三度征戰奧運、世界排名最高至第二名，多次在台北羽球公開賽、世界巡迴賽奪冠，是台灣最具影響力的羽球選手之一。開幕儀式中，安排一場象徵城市與企業攜手合作的雙打友誼賽：由周天成搭檔麗晨建設張秀吻董事長，迎戰台中市政府運動局局長游志祥與建設局局長陳大田，以運動連結城市，為賽事揭開序幕，引來周天成球迷爭睹搶拍，叫好聲一波接一波。

周天成分享，非常珍惜能與企業、政府及民眾一起推動羽球運動的機會，希望透過運動力量，讓更多人走進球場，也讓公益被更多人看見進而參與。

▲延續歷屆公益賽事精神，今年將所有報名費全額捐贈「十方啟能中心」，(圖／記者金武鳳攝，2025.11.30)

晨禎盃自創立以來，即以「企業團隊運動」為核心，每年號召科技、製造、金融、營建、餐飲等企業組隊參賽，不僅強化企業健康文化，也成為台中年度指標性的企業羽球賽事。今年第七屆更與國際賽事接軌，賽程全面採用與台北羽球公開賽同級的國際級專業計分系統，提供選手國際賽的競技體驗。

▲台灣羽壇代表性球星周天成現身，為第七屆晨禎盃羽球賽開球，引來球迷熱情歡呼，不少人拿起手機拍不停。（圖／記者金武鳳攝，2025.11.30)

延續歷屆公益賽事精神，今年將所有報名費全額捐贈「十方啟能中心」，資助該中心的日照服務、康復治療等計畫，協助提升身心障礙者獨立生活之能力為目標。七年來，晨禎盃透過企業響應、參賽者支持與公益累積，讓比賽不只是比賽，更成為能真正改善生活、帶來力量的行動平台。

晨禎營造總經理王水樹表示，晨禎盃不只是一場企業賽事，它串聯了運動、公益、企業文化與城市能量。看到來自不同產業的朋友，用汗水與笑容把球場填滿，是晨禎堅持七年的最大動力。

