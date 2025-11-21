晨翔「偶像包袱」陷低潮⋯一度很想撕掉 穿劉品言哺乳服在月子中心晃

連晨翔以偶像男團SpeXial出道，近年他積極轉型，想在戲劇圈有展露頭角，不過偶像這個形象太重，會找上他的都是同類型的角色，他有一段時間出現被否定的感覺，因此他一度想撕掉這個標籤，他很感謝接到《舊金山美容院》這檔戲，他特意增肥18公斤，鬆到完全拋開包袱，「現在多了人夫、人父身份，更是鬆到不行，在月子中心時，甚至拿老婆劉品言的哺乳服來穿。」

連晨翔。（圖／小娛樂）

連晨翔坦言，他離開團體後接到的角色都很像，許多人對他的印象就是偶像，既定印象太深，甚至覺得他不會演戲，在這檔戲中，跟他搭戲的幾乎都入圍、拿過金鐘、金馬，有時被開玩笑「太鏘」他雖戲表面笑笑的，不過偶爾還是會走心甚至自我懷疑，當時他經常問周遭的人：「我是不是不適合演戲？」當時劇中飾演妹妹的方志友鼓勵他：「不要想這麼多，人生就是這樣，放鬆去吧。」

也因為這樣，連晨翔一度很想撕掉偶像的標籤，不過近期他想法也有所改變，「他也是我人生中一部分，接受它，改變成我自己想要的樣子」，他也非常謝謝老婆劉品言，在拍攝時特別幫他找表演老師，兩人一起去上課，他透露低潮時，他靠著露營、多接觸大自然慢慢找到生活感。

連晨翔。（圖／小娛樂）

連晨翔短時間從人夫變成人父，他笑說現在已經毫無包袱，他日前把短褲弄髒，月子中心沒有辦法洗衣服，他就拿了月子中心準備給劉品言的褲子穿，劉品言見他當下的樣子也笑出來，刻意叫他把母乳送到嬰兒室，他很自在地穿出房間，他笑說：「有先看一下外面有沒有人」，到嬰兒室後，還問護理師：「爸爸可以穿媽媽的這個衣服的嗎？」完全不怕被認出。

