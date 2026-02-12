晨起喝一匙油養生？苦茶油抑制幽門螺桿菌、橄欖油助排便
劉博仁營養功能醫學專家近日在門診遇到兩位患者分享養生經驗，一位習慣每天早上喝一匙苦茶油，另一位則是冷壓初榨橄欖油的擁護者。劉博仁表示，這兩款油品在功能醫學觀點中，對修復消化道黏膜與抗發炎都有幫助。
苦茶油在台灣民間一直被視為顧胃聖品。劉博仁指出，苦茶油中富含的皂素與多酚成分，能針對導致胃潰瘍的幽門螺旋桿菌產生一定的抑制作用。晨起空腹飲用時，苦茶油能像在胃壁上一層保護蠟，減少胃酸直接刺激受損的潰瘍傷口，緩解不適感。苦茶油的發煙點極高約250°C，不僅適合直接飲用，也是日常高溫烹飪中最安全、最不易氧化的選擇。
劉博仁說明，冷壓初榨橄欖油是地中海飲食的核心，對腸道蠕動與抗發炎有其獨到之處。橄欖油能刺激膽汁分泌，幫助脂肪類食物消化，並能增加糞便含水量，對慢性便秘者來說是很好的潤滑劑。
橄欖油含有獨特的橄欖油刺激醛，這是一種天然的抗發炎物質，能緩解腸道內部的慢性發炎反應。橄欖油中的多酚類是優質的益生元，有助於維持腸道菌叢平衡，進而提升整體的免疫力。
劉博仁提醒，要發揮保護效果必須選擇冷壓初榨且以深色玻璃瓶包裝的油品，油脂最怕光與熱，一旦氧化產生自由基，喝下去反而會造成身體負擔。他建議從每天早上空腹5mL開始嘗試約一茶匙，如果腸胃適應良好可以增加到10mL，若本身腸胃較敏感，一次攝取過多油脂可能會導致軟便或腹瀉。
劉博仁強調，喝油是加法但減法更重要，如果平常依然攝取過多的加工精緻糖、菸酒或刺激性食物，單靠喝油是很難完全修復腸胃的。他也提醒，如果正處於胃出血、急性腸胃炎或嚴重腹瀉期，請先諮詢主治醫師，暫緩喝油習慣，等症狀穩定後再開始保養。
