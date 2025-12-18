晨起腹脹讓人醒來就不舒服，是怎麼了?

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

許多人一早醒來就感到腹部膨脹或脹氣，甚至伴隨輕微不適，這種情況被稱為「晨起腹脹」。晨起腹脹雖常見，但若頻繁發生，也可能暗示消化系統健康出現問題，了解原因並採取對應措施，有助於緩解症狀。

什麼是晨起腹脹？

晨起腹脹是指起床後立即出現的腹部飽脹或膨脹感，與一般時間出現的腹脹不同。主要原因與夜間消化過程減緩有關，深夜進食、高纖維食物發酵、腸道蠕動減弱等，都可能導致氣體與液體滯留。症狀通常包括胃部緊繃、脹氣與輕微不適，多數人在日間活動後會逐漸緩解。

常見腹脹3原因

晨起腹脹的原因多樣，既包括生活習慣，也與生理因素相關：

1.飲食習慣：晚餐吃得太晚、過量或高纖維食物在夜間發酵產氣；碳酸飲料和人工甜味劑增加腸道氣體。

2.生活方式：進食過快、荷爾蒙波動、過量鈉攝取、酒精攝入等，都可能引起腹脹。

3.藥物影響：部分止痛藥或抗生素會干擾腸道菌叢，造成氣體滯留。

消化問題與食物不耐受的影響

慢性消化疾病是晨起腹脹的常見元兇。腸躁症、胃食道逆流等，都會導致夜間腸道蠕動異常或氣體滯留；另外，乳糖不耐症、麩質敏感及小腸細菌過度生長等食物不耐症，也會加重腹脹。保持腸道健康、攝取益生菌，能幫助改善菌叢平衡，減少晨起腹脹。

若晨起腹脹伴隨劇烈疼痛、體重減輕或血便，需立即就醫，以排除卵巢囊腫、腸阻塞等嚴重疾病。持續性腹脹也應進一步檢查，包括呼氣測試、影像學檢查及血液檢查，找出根本原因。醫師會根據病因，提供解痙藥、抗生素等個人化治療方案。

生活方式調整建議

1.飲食習慣：睡前三小時吃完晚餐，少食多餐，細嚼慢嚥。

2.飲水與運動：多喝白開水，避免碳酸飲料；早晨散步促進腸道蠕動。

3.睡眠與放鬆：保持7至9小時充足睡眠，可半臥入睡；瑜珈、冥想及薑茶、薄荷茶可緩解腸胃壓力。

4.記錄與追蹤：透過食物日記找出誘因，持續調整習慣，效果更佳。

晨起腹脹雖屬常見現象，但長期反覆發生或伴隨異常症狀時，不容忽視。了解成因、改善飲食與生活習慣，必要時及早就醫檢查，能有效緩解不適，並維護腸道與整體健康。

（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

