晨起要「喀」一下才能活動是「扳機指」典型症狀 83歲婦接受針灸助改善
手指卡住無法伸直、早晨起床要「喀」一下才能活動，台南市立醫院中醫部柯秉志醫師表示，這些都是俗稱「扳機指」的典型症狀。
扳機指又稱狹窄性腱鞘炎，主因手指肌腱反覆使用造成發炎與腫脹，使肌腱在通過腱鞘時被卡住。扳機指恢復速度因人而異，中醫針灸在臨床上也有良好效果，許多患者在接受治療後，疼痛與卡住現象大幅改善，顯示早期治療有助縮短不適時間。
83歲的陳女士，雙手因扳機指長期疼痛，連握湯匙、提物品都相當吃力。經柯秉志醫師施以針灸治療2個月後，手指彎伸狀態從原本的3級改善到1級，卡住現象大幅減輕，手部功能明顯恢復，重新找回日常自理能力，生活品質大幅提升。
柯秉志醫師表示，扳機指並非一出現就必須接受侵入性治療。研究指出，約有一半以上的患者，即使沒有接受任何治療，也能在約8個月內自然痊癒，多數人在1年內可完全恢復；其中拇指的自然好轉率更高達7成。對於孩童常見的「板機拇指」，也有超過半數能在數年內自然改善。然而，若症狀明顯、反覆發作或已影響生活功能，則不建議單純等待，可透過治療縮短不舒服的期間。
目前常見的治療方式包含休息與熱敷、口服藥物、局部類固醇注射、增生療法、復健治療等，通常在數週到3個月內能改善症狀。對於嚴重卡住、彎曲後無法伸直、甚至出現劇烈疼痛者，則可考慮「扳機指釋放術」手術。
除了西醫治療外，柯秉志醫師指出，中醫針灸能有效減輕扳機指疼痛、改善卡住現象，不少患者在第一次施針後即能明顯感受改善，療程通常約十次，可逐步恢復手指靈活度。常使用的穴位如尺澤穴、內關穴、陽溪穴、腕骨穴、陰陵泉穴、及董氏奇穴的配合。針灸屬自然恢復方式，對於症狀仍在早期、擔心手術風險或偏好保守治療的民眾相當適合。
柯秉志醫師提醒，扳機指的復原速度會受到年齡、工作量、病程長度與是否合併其他手部問題影響。若症狀持續惡化、手指愈來愈無法彎伸，或已影響日常生活，建議及早就醫，由骨科、復健科或中醫師評估最適合的治療方式，讓手指能在最短時間恢復靈活。
