晨運慘死路口！苗栗翁走斑馬線被撞「拋飛10M遠」…恐怖撞擊畫面曝光

記者吳泊萱／苗栗報導

（圖／翻攝畫面）

苗栗縣竹南鎮發生恐怖死亡車禍，今日（22日）清晨5時許，一名85歲陳姓老翁在閃燈路口過馬路時，遭21歲何姓男子駕車高速碰撞，猛烈撞擊導致老翁騰空飛起1層樓高又重摔落地，當場失去生命跡象，經送醫搶救不治。警方調查後初步排除毒駕、酒駕因素，詳細肇事原因仍有待釐清。

（圖／翻攝畫面）

監視器拍下，今日清晨5時41分許，85歲陳姓老翁疑似外出晨運，行經光復路、自強街口，當時路口是閃燈號誌，陳翁走在斑馬線上過馬路，結果走到一半，一輛黑色轎車高速疾駛而來，撞上陳翁。

（圖／翻攝畫面）

猛烈撞擊導致陳翁騰空飛起1層樓高，重摔在10多公尺外的馬路上，當場失去生命跡象，因傷勢過重，送醫搶救不治。肇事轎車也因撞擊，前擋風玻璃破了一個大洞，現場一片狼藉。

（圖／翻攝畫面）

據了解，肇事駕駛何姓男子（21歲）當時準備開車到苗栗訪友，他供稱是因路口視線昏暗，沒看到老翁才釀禍。警方檢測，何男無酒駕、毒駕情事，詳細肇事原因仍有待調查釐清。

