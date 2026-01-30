晨間品Napa Valley佳釀

20260130（五）晨間品Napa Valley佳釀

太太二哥昨夜應酬後，匆匆帶來Napa Valley 紅白酒各一瓶，（應說是各三分之一瓶），特別聲明，名酒分享，速氷存。

今早我查明正身後，各斟半杯，晨間細品。並存酒檔於後：

Darioush 的 25 週年紀念酒款為

2021 年份的 Signature Cabernet Sauvignon (納帕谷簽名系列卡本內蘇維濃紅酒)。該款旗艦酒慶祝了酒莊 25 年的釀酒里程碑，展現了南部納帕谷與 Mount Veeder 莊園果實的成熟黑醋栗、藍莓、黑巧克力與絲絨般單寧風味，風格優雅且集中。

2021 Darioush 25th Anniversary Signature Cabernet Sauvignon 特點：

年份與意義： 2021 年份象徵著 Darioush 25 週年紀念。

品種與產區： 以卡本內蘇維濃 (Cabernet Sauvignon) 為主，並混合梅洛 (Merlot) 與小維鐸 (Petit Verdot)，源自納帕谷。

風味描述： 具有深色水果如黑醋栗、黑莓，以及紫羅蘭、焦炭與石墨的香氣。口感豐沛、柔順，單寧紮實細緻。

評價： 酒評家 Jeb Dunnuck 給予 96 分的高分評價。

陳年潛力：這款酒被視為經典年份，具有極佳的陳年能力。

這款酒反映了 Darioush 在 Napa Valley 釀造波爾多風格葡萄酒的成就。

Grgich Hills Estate Chardonnay 2021 加州納帕 格吉爾斯夏多內白酒

Grgich Hills Estate 莊園：

說到加州葡萄酒，最讓人們津津樂道的就屬1976 年巴黎著名的盲飲競賽，打敗所有法國白酒，勇奪白酒冠軍的Chateau Montelena Chardonnay，而這款酒正是Mike Grgich擔任釀酒師的傑作，他的酒震撼了葡萄酒的世界，把Napa Valley推到葡萄酒生產的頂端。他的Chardonnay如今也是美國國宴用酒的代名詞。 1977年他完成他最終的夢想，成立自己的酒莊Grgich Hills 。在這之前他前後到Christian brothers、BV 莊園、Robert Mondavi 酒莊以及Chateau Montelena酒莊擔任首席釀酒師 。2008 年Mike 被選入釀酒人名人堂(Vintners Hall of Fame)，這是葡萄酒界的最高榮譽。 Mike Grgich的一生是個傳奇，他出生於克羅埃西亞靠海的Desne村落，家族四代都是經營葡萄酒莊。大學時開始學習化學、葡萄酒釀造學、微生物學、土壤學、氣候學、灌溉、植物學、水果和葡萄，作為成為釀酒師的準備。1958年Mike帶著一個小皮箱到了加州Napa Valley，從此開啟他的夢想之旅。

共有5處佔地366英畝的葡萄園，分佈於Napa Valley的精華地區：American Canyon、Carneros、Yountville、Rutherford以及Calistoga。從2003年開始，葡萄酒100%在自有莊園種植、釀造以及裝瓶。從2006年以來，所有的366英畝葡萄園都以有機及自然動力的方式來經營，這也是全美國最大的以自然動力的方式經營的葡萄園。 Grgich Hills Estate 的酒在木桶熟成時稱為”Maturing”，依據不同酒款在木桶熟成6至27個月。裝瓶以後並不急著銷售，而是進入另一個酒窖稱為”Honeymoon Suite” 依據不同酒款進行瓶中熟成6至18個月。

酵母種類：在葡萄皮上的原生天然酵菌

木桶熟成：10 個月；40% 為全新的法國橡木桶

品酒筆記：

2012 年份從到採收的氣候都非常良好，溫和的春天使開花和結果順利，接下來夏天溫暖，日照豐富，幾乎沒有熱浪。感謝美好的天氣使得比較長的溫暖期間，產生出完美平衡和成熟的葡萄。

Grgich Hills Estate 的酒在木桶熟成時稱為“Maturing”，依據不同酒款在木桶熟成6至27個月裝瓶以後並不急著銷售，而是進入另一個酒為“Honeymoon Suite”依據不同酒款進行瓶中熟成6至18個月。這在加州已非常少見Grgich的酒開始銷售時已進入適飲期，但是卻也耐於久存。

我們以自然的方式經營我們所有的葡萄園。不使用人工肥料、殺蟲劑與除草劑。我們的葡萄園都得到有機的認證，也以自然動力的方式來經營我們的農場。我們在American Canyon 和Carneros 的葡萄園位於Napa Valley 的南端。溫暖的海風和霧氣使葡萄慢慢的成熟，創造出複雜的風味，又保存自然的酸度，這是在溫暖的區域無法達成的風味。

特色：遵照Mike Grgich 在1977 年來就採用的經典釀造方法，我們不經過乳酸發酵，使本款酒帶著活潑美味的酸味，本款酒具備清新的富士蘋果、香瓜以及些許腰果的味道。和新鮮海產、烤雞、碳烤豬肉以及乳酪完美的搭配。

得獎資料：- 1981年Grgich Hills Chardonnay 在白宮宴請西班牙國王Juan Carlos 晚宴用酒

- 1982 年雷根總統攜帶1979 年份的Grgich Hills Chardonnay 到法國的美大使館，作為和法國Mitterrand 總統的晚宴用酒- 1983 年Grgich Hills Chardonnay 成為Stanford 學校校長Donald Kennedy宴請英國女皇伊莉莎白二世的晚宴用酒

- 1991 年布希總統夫婦在白宮享用1988 年份的Chardonnay

- 1992 年Wine Spectator 雜誌封面人物，該雜誌說：“加州釀造舊世界酒的高手-幾乎沒有人能夠比Mike Grgich 更能夠釀出世界級的酒。”

- 1998 年Grgich Hills Chardonnay 在白宮Clinton 總統和夫人的晚宴用酒

· 商品資料

產區：Napa Valley 納帕谷

品種：100% Chardonnay

酒精：1%

容量：750ml