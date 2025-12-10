晨間小習慣大影響！英國研究揭密：「不摺被子」反而有益健康

英國研究揭密：「不摺被子」反而有益健康。示意圖／取自pixabay

許多人習慣起床後立刻把床鋪整理整齊，專家指出，這樣的晨間儀式有助提升睡眠品質、增加工作效率，並減輕焦慮。不過，研究顯示，不整理床鋪反而可能對健康更有利，因為當床鋪在離開後立即被鋪好，睡眠期間產生的汗水和濕氣會被困在棉被與床墊之間，形成溫暖的小氣候，為塵蟎提供理想的繁殖環境。

研究：不摺被子能讓睡眠中殘留汗水蒸發、減少塵蟎

根據《紐約郵報》報導，倫敦金斯頓大學的一項研究發現，延遲鋪床時間可以顯著減少各季節被子和床墊中的塵蟎數量，不整理床鋪能讓睡眠中殘留的汗水自然蒸發，形成乾燥、不利於塵蟎生存的環境，使它們脫水並減少數量。

廣告 廣告

塵蟎是全球最常見的室內過敏原之一，它們是微小生物，喜歡在溫暖潮濕的環境中繁殖，例如床上用品、床墊、地毯以及軟墊家具。冬季因通風有限、暖氣運作，使室內空間保持溫暖隔熱，成為塵蟎繁殖的高峰期。塵蟎已知會引起多種健康問題，包括皮膚病、鼻腔刺激，甚至嚴重的呼吸問題，並可能加劇氣喘症狀。

研究顯示，約10%的普通人群與高達80%的過敏患者，對塵蟎排泄物及其腐化屍體過敏。令人驚訝的是，任何時候一個床墊中可能有多達100萬隻塵蟎活動。因此，降低塵蟎數量對氣喘患者、幼兒、老年人，或患有慢性鼻竇炎及其他呼吸系統疾病的人群至關重要。

起床後別馬上摺被子 至少「通風」1小時

專家指出，解決方法並非完全不整理床鋪，而是調整整理時間。建議不要在起床後立即摺被子，而是每天讓被子至少「通風」1個小時：掀開被子、打開窗戶，讓新鮮空氣流通，這樣的氣流有助於水分蒸發、降低濕度，使塵蟎更難在床上繁殖。



回到原文

更多鏡報報導

食慾差又腹漲！她半年暴瘦10公斤竟罹胰臟癌 醫籲出現「3症狀」需警覺

20多歲男「GG如大岩蛇」！醫檢查後尷尬了 女友氣炸：你還跟我說正常

跑外送5年存快500萬！「單王」親曝省錢秘笈 超狂工作時數曝光