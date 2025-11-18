晨陽保經加入上曜數位保險聯盟

晨陽保險經紀人公司正式加入上曜集團數位保險大聯盟。圖為晨陽保經董事長陳心茹（左）和執行長楊文鋐（右）、上曜集團董事長張祐銘（中）。（上曜提供）

記者林雪娟∕台南報導

晨陽保險經紀人公司正式加入上曜集團數位保險大聯盟，打造ＡＩ智能創業平台，以「共好」文化幫助青年築夢踏實，搶占保險經紀人主流市場。上曜董事長張祐銘表示，上曜集團事業版圖橫跨各領域，如今更橫跨數位金融，建立一個橫跨營建、化工、ＡＩ科技、智慧醫療、無人機乃至金融保險服務的多元化事業生態系。

晨陽保經成立已二十年，在全國擁有十六個營業據點及三大行政中心，致力為年輕人打造優質創業平台，面對金融保險業轉型浪潮，晨陽保經憑藉遍布全台的堅實版圖，更導入「ＡＩ智能秘書」等數位工具，結合獨特的傳承文化和專業課程，有效育成全方位保險專才。

晨陽深耕特定職域市場，包括醫事、企業、勞退及軍公教等專業領域，為年輕人提供發展舞台。晨陽指出，通路改變金融保險業務型態，銷售通路包括保險公司業務、電視、銀行，另金控公司銀行員、證券營業員，也可進行交叉行銷。就商品而言，經代業比保險公司占優勢，而經代業務因具備更佳專業知識，行銷更具全方位，以客戶為導向，能滿足人生各階段需求。

晨陽指出，保險經紀人因可合作多家保險公司，做出靈活合適被保險人利益搭配，從中挑選合適商品，成為行業主流，目前晨陽合作公司高達十餘家，行政部門也投入大量心力，建置「ＡＩ智能秘書」與完整培育系統，讓業務人員在保單銷售、組織增員、客戶服務，都能善用行動裝置，迅速取得資訊，專業即時解決保險問題。

上曜集團近年蓬勃發展並策略性進行企業轉型，深入人工智慧（ＡＩ）應用、智慧化整合及企業永續（ESG）領域。集團核心從傳統製造，大膽跨足至高價位房地產開發及各項跨領域產業，整合上下游及橫縱向，包括製造、服務、金融等產業，事業版圖不斷拓展，透過創新、多元化布局，成為各市場領域領導者。