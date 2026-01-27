晨陽學園交通車捐贈暨單車環島授旗 匯聚社會善意伴逆境少年穩定前行

▲晨陽學園於今日在彰化縣芳苑鄉晨陽學園舉辦「交通車捐贈暨單車環島授旗儀式」。（圖／晨陽學園提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為強化對中輟及逆境少年的長期陪伴與支持，晨陽學園於今（27）日在彰化縣芳苑鄉晨陽學園舉辦「交通車捐贈暨單車環島授旗儀式」。本次活動感謝榮成山與田教育基金會捐贈愛心交通車，並由二林榮成紙業股份有限公司林呈祥副總經理代表捐贈；同時由財團法人顯恩慈善基金會全程贊助本次單車環島活動所需經費，象徵社會各界攜手陪伴逆境少年穩定生活、勇敢向前的重要里程碑。

晨陽學園為彰化縣政府教育處主辦、社團法人彰化縣愛鄰社會福利協會承辦之住宿型合作式中途班，長期服務中輟及中輟之虞、家庭支持薄弱之青少年。此次捐贈之交通車，未來將實際投入少年就醫、課程訓練、職涯探索、社區活動及家庭支持等服務接送，有效降低交通不便所造成的服務中斷風險，提升整體服務的穩定性與安全性，對學園推動少年輔導工作具有關鍵助益。

晨陽學園表示，對許多逆境少年而言，「能不能準時到達」往往影響「能不能持續學習與接受支持」。交通車不僅是接送工具，更是協助孩子建立生活規律、穩定參與課程與訓練的重要支持系統，也象徵社會對孩子不放棄、持續陪伴的承諾。

儀式中同步進行單車環島授旗活動。本次單車環島行動由財團法人顯恩慈善基金會全程贊助相關經費，讓學園得以專注於學生安全、訓練安排與陪伴支持。透過單車環島挑戰，學員在團隊合作、體能訓練與自我突破的過程中，逐步建立自信心與責任感，學習面對困難、堅持完成目標。

活動當日，由捐贈單位代表與學園師長共同完成交通車鑰匙交接及單車環島授旗儀式，並正式啟動愛心交通車，象徵善意正式上路、陪伴正式啟程。彰化縣政府工策會陳穎青副總代表王惠美縣長出席與會，現場並有多位中央及地方長官、教育界代表、民意代表，以及長期關注青少年議題之企業與社會團體代表蒞臨，包括彰化縣政府教育處陳佳鋐課程督學、路上國小陳薇淳校長、立法委員謝衣鳳、芳苑鄉鄉長林保玲、二林鎮公所鎮長蔡詩傑、洪騰明議員等人，共同為學員加油打氣，肯定晨陽學園多年來深耕逆境少年輔導與陪伴工作的努力與成果。