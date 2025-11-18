普丁不去和平談判？澤連斯基赴土耳其 克宮：不會有俄羅斯代表
[Newtalk新聞] 澤連斯基表示將於明日（19）前往土耳其，試圖與俄羅斯重啟和平談判，但就目前狀況看來，這種期待恐怕會再一次落空。克里姆林宮新聞秘書德米特里．佩斯科夫（Дмитрий Песков）表示，明日將不會有俄羅斯代表出現在土耳其。
這一陣子澤連斯基頻繁外出訪問，他在 X 上表示昨日（17）的會談中，法國已同意向烏克蘭提供 100 架陣風戰鬥機、法國製雷達以及 SAMP/T 防空系統，並深化國防工業合作。他也於今日訪問西班牙，但尚未表示實質成果，在同一篇貼文中，他透露了訪問土耳其的計畫，預計討論關於結束戰爭與戰俘交換的問題。
據《路透社》報導，佩斯科夫表示普丁願意與美國和土耳其就談判結果進行對話，但一名消息人士指出，普丁的特使基里爾．德米特里耶夫（Кирилл Дмитриев）同樣不會出席。
儘管在波克羅夫斯克（舊名紅軍城）取的了新戰果，俄羅斯的整體情況仍算不上樂觀。《美聯社》表示烏克蘭近期對東頓涅茨克地區，敵佔區的能源基礎建設發動突襲，導致約 50 萬用戶斷電，水資源亦陷入短缺。另一方面，為了報復俄羅斯拖延談判，川普上個月才制裁俄羅斯石油巨頭盧克石油和俄羅斯石油公司，恐進一步惡化俄國能源處境。
