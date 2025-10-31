普丁不是獨裁者引議論 鄭麗文：更多對話讓外界更了解國民黨

接受外媒專訪卻引發熱議，鄭麗文說事前就得知這名記者「形式風格比較特殊」，但不管態度為何或是否有成見，還是希望有更多的對話溝通，讓外界更能了解國民黨的主張。（圖：鄭麗文臉書）

國民黨主席當選人鄭麗文接受「德國之聲」專訪時提到要與習近平會面，化解歧見、堆疊善意；還說不認為俄國總統普丁是獨裁者，一度還與採訪記者互嗆，引發諸多議論。鄭麗文受訪回應表示，事前就得知這名記者「形式風格比較特殊」，但不管態度為何或是否有成見，還是希望有更多的對話溝通，讓外界更能了解國民黨的主張。

鄭麗文在專訪中再次表達願意與中共國家主席習近平會晤，向他傳達兩岸和平、化解歧見與堆疊善意的誠意與決心；面對中共不放棄武力犯台、卻不贊同大幅增加國防支出，則強調即便是德國或北約國家也都不願把GDP的5%花在國防預算上，反問「除了賴清德在美國壓力下如此承諾之外」，全球有哪一國願意這麼做？而爭議最大之處，還在於她把發動俄烏戰爭的責任，部分歸咎於北約東擴，質疑記者的說法，強調普丁並不是發動戰爭的獨裁者。兩人甚至還互嗆「國際新聞你有在閱讀嗎？」、「國際新聞我比你熟多了！」。

對此，鄭麗文表示，這場訪談確實與大家熟悉的方式不太一樣、也很有趣，她在受訪前，就已經黨內同志提醒她這個記者的行事風格比較特殊。但鄭麗文說不論態度為何、或是否有成見，還是希望能有愈來愈多的溝通對話機會，讓更多朋友了解國民黨的主張。

鄭麗文也期盼國民黨能拓展更多的國際關係，對於俄羅斯的基本態度也是朋友愈多愈好，強調在蘇聯解體後，俄羅斯很快就展開民主轉型，民主選舉已經行之多年，普丁也是從民主選票選出來的，因此她才會很驚訝：為什麼會把普丁當成獨裁者？（張柏仲報導）