普丁不是獨裁者？林佳龍吐槽鄭麗文「挑戰我們的三觀」｜Yahoo《齊有此理》

台灣在外交上又打了漂亮的一仗，剛從歐洲回來的外交部長林佳龍完成任務，到Yahoo《齊有此理》跟主持人王時齊分享心得。他到歐洲四次，笑說自己不是亂竄，而是有計畫地做了很多外界沒有看到的事情，都是在鋪排台歐關係。同時他也在找台灣跟各國需求之間的交集，藉由「總合外交」成為夥伴關係。

林佳龍透露，台灣對歐洲總共有四大主軸，包括文化外交、科技外交、智庫外交、國會外交。現在台灣軟硬實力均強，不少國家都有國會友台小組，所以台灣目前不管對邦交國和非邦交國，也都有點線面的外交政策。

林佳龍也聽歐洲的國會議員提到歐洲和台灣往來的三大主因，第一是俄烏戰爭背後有中國支持，第二是台灣面對中國的威脅同樣跟他們緊密相關，第三是台灣的角色如今已經成為不可或缺的夥伴，不管是半導體實力還是面對灰色地帶的威脅，都與世界動態息息相關。

▲ 外交部長 林佳龍 接受Yahoo《齊有此理》專訪

蕭美琴回來後中共恐施壓？外交部曝下一步

「我們的劇本不是只有到蕭副總統回來，我們回來後所有可能的後續發展，我們都有做應變計畫。」現在G20要在11月22日於南非約翰尼斯堡召開，面對中國施壓要趕走台灣駐南非的代表處，林佳龍上任後就組成專案小組，一路戰到今天，至今已經獲得不少盟友支持，也並未完全處於被動的一方，更沒有配合離開。

對於王鴻薇質疑台灣訪問北約恐會惹惱俄羅斯，林佳龍認為面對俄中威脅，其他的國家本來就應該有溝通交流，一起面對共同的敵人，畢竟中共擴張早就不僅止於針對台灣。正如同蕭副總統所言，台灣並不孤單，我們必須要走出去跟全世界做朋友。

鄭麗文稱普丁不是獨裁者 林佳龍：挑戰三觀

至於國民黨主席鄭麗文說「普丁不是獨裁者」，林佳龍覺得這個邏輯就像是以前蔣介石統治台灣也不是獨裁，「這個已經超越了我們知識的極限」。林佳龍說自己是學政治的，對獨裁的定義很簡單，就是操縱選舉來合理化自己統治的合法性，鄭麗文此言除了暴露自己對民主的無知外，「這樣的黨主席真的是在挑戰我們的三觀」。

說到台美之間的關係，林佳龍直言要關心但不要太擔心，美國的民意現在對台灣很友好，兩黨兩院也都很支持台灣。台灣外交部要做的，就是取得和川普2.0的交集，創造台美雙贏。所謂的總合外交就是尋找共同利益，現在關稅方面美國方面都認為談得很好，就等川普點頭公布。

