「普丁不是獨裁者」 鄭麗文強調烏俄戰爭是非常複雜的國際局勢

國民黨新任黨主席鄭麗文近日接受《德國之聲》專訪，其中脫口說出俄羅斯總統「普丁不是獨裁者」引發輿論熱議。根據該段言論的前後脈絡，當時鄭麗文強調的是，烏俄戰爭並不是普丁一個人所做出的決定，她直言這是一個非常複雜的國際局勢。

國民黨新任黨主席鄭麗文。（圖／中天新聞）

《德國之聲》31日釋出專訪鄭麗文的影音，記者質疑鄭麗文反對台灣軍購達GDP的5%，是否放棄用武力守護台灣的決心，鄭麗文提出反駁，她強調，依舊要守護台灣，但是軍購預算要「合理」，並且她認為，就算增加到5%也沒有辦法與大陸的軍購量體相比擬。

接著，《德國之聲》的記者陸續提到「一國兩制」、「九二共識」，鄭麗文重申，她帶領的國民黨是要改變過去民進黨政府無止盡的「去中化」，降低沒有必要的對立，「我們可以透過和平的方式，開創很多美好的未來，而不是成天擔心受怕，甚至於可能爆發區域的衝突，台灣絕對不可以是第二個烏克蘭」。

談到這裡，記者指出，「俄烏戰爭在爆發的時候，很多人也都覺得可以透過和平的談判來解決，歐洲人已經認清了，今天戰爭爆發了，如果面對的是一個獨裁者的話，能夠決定的是這個獨裁者，而不是其他的民主政權」；此時，鄭麗文才脫口說出，「普丁不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」。

俄羅斯總統普丁。（圖／美聯社）

記者接話，「普丁不是獨裁者？你這是開啟了一個新的國際理論。」鄭麗文進一步提到，「俄羅斯已經民主化很多年了，在全世界沒有一個完美的民主社會，即便是美國的民主，都有非常多問題有待改革，但他（普丁）是一個透過民主選票產生的總統，你就不能夠說他是個獨裁者，這樣的一個帽子扣上去，太不合理也太不公平。」

記者再問，「那是不是他決定俄烏戰爭要不要發起？」鄭麗文回應說，「當然不是，這是一個非常複雜的國際局勢，當年北約答應了俄羅斯『北約不東擴』，可是北約一而再、再而三的跳票，一直東擴到了俄羅斯門口，這是今天烏克蘭爆發戰爭最核心關鍵的理由，這也是為何戰爭一直延續到今天的理由。」

整場約莫22分鐘的專訪，主軸從兩岸關係帶到烏俄戰爭，不過記者從一開始就表白展現出與鄭麗文相當不同的看法，而且還數次打斷鄭麗文談話表達自己的立場。其中一段，鄭麗文說「我不這麼認為」，記者竟回應「那是你不這麼認為」，這讓鄭麗文無奈苦笑說，「那你是在訪問我嗎？你不想聽我的話何必訪問我呢？」。

