「普丁不是獨裁者…」鄭麗文言論海外發酵 共和黨大老唱衰：她做不久

鄭麗文在本月1日正式上任國民黨主席，但接受「德國之聲」記者訪問時，卻說出「普丁非獨裁者」等言論，除了引發政壇風波外，身兼美國共和黨委員會資深委員、海外事務組織副主席俞懷松（Solomon Yue），對鄭的此番言論也不以為然，直指她「恐怕做不了多久」，「因為她正在摧毀國民黨」。

俞懷松在社群X平台上PO文指出，鄭麗文對於俄羅斯總統普丁看法，居然指出「普丁不是獨裁者，因為他是經由選舉產生」，這句話除了會讓國民黨陷入麻煩以外，他也指出「希特勒也是經由選舉上台」。

據了解，具華裔美籍身分的俞懷松在中國上海成長，也是共和黨海外事務組織的共同創辦人，現為該組織的副主席及行政總裁，也是全國委員會的奧勒岡州委員，在全體168名委員中排名第14名；俞懷松之所以在華人圈知名，主要是2019評論香港「反送中」陳抗外，也因推動「香港人權與民主法案」聲名大噪。

Taiwan’s new KMT leader won't last long because she is destroying KMT‼️Her latest statement that "Vladimir Putin is not a dictator" because he was elected will hunt KMT. Hitler was elected too. https://t.co/WD4VKSsHeX — Solomon Yue (@SolomonYue) November 1, 2025

