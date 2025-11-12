民視新聞／蘇恆安 綜合報導

俄羅斯總統普丁健康又出問題了嗎？他在最近一次公開場合上被拍到右手異常腫脹、血管明顯凸起，還不時緊握手掌，疑似身體不適。網路上謠言瘋傳，連帕金森氏症、癌症等話題都出來了。

俄羅斯總統普丁在籃球場上專心聽報告，但仔細一看，他的右手異常肥大，整個腫成「麵龜」，一條條血管暴凸，還不時緊握手掌，似乎感到不適。畫面曝光，馬上在社群媒體瘋傳，網友腦洞大開，有人說是帕金森，甚至猜測普丁罹癌或其他重症。而講到身體健康，就不由得想起這個片段。

普丁健康亮紅燈？ 右手腫脹如「麵龜」 血管明顯隆起

俄羅斯總統普丁口譯（2025.9.3）：「人類器官會不斷地移植，甚至越活越年輕，甚至可以長生不老。」

9月出席中國大閱兵，才跟國家主席習近平大聊器官移植、長生不老。

俄羅斯總統普丁（2025.9.4）：「是的我記得（習近平）主席，我們走向觀禮台時提到過，雖然各國情況不同但無論如何，人類壽命有望大幅延長。」

​​​​​​​​​​​​現年73歲的普丁，健康狀況多年來，外界臆測不斷。2022年，他在接見官員時，也被觀察到，整個人詭異駝背、臉部浮腫。最奇怪的是，右手緊緊抓著桌沿，右腳也頻頻不自然抖動。

說到手腫腳腫，美國總統川普也是同病相憐，不時被拍到，手上塗了一大片遮瑕膏。不過白宮早就澄清，是常見的老人病「慢性靜脈功能不全」所致。國家元首身強體健至關重要，再小的異狀，都能引起話題。

