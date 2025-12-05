普丁力挺莫迪買俄油！嗆川普別雙標：美國自己也買俄羅斯核燃料

俄羅斯總統普丁（左）、印度總理莫迪（右）。（圖／達志／美聯社）

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）4日晚間抵達印度首都新德里（New Delhi），展開1場被外界視為具有重大地緣政治意涵的國事訪問。印度總理莫迪（Narendra Modi）當晚親赴機場迎接，象徵2位領導人長期親密的個人關係。對莫斯科而言，這項高規格禮遇顯示，新德里並未因華府施壓禁買俄油，而疏遠與莫斯科的關係。

據卡達《半島電視台》報導，普丁此行恰逢美印關係緊張之際。美國總統川普（Donald Trump）日前對印度輸美商品加徵高達50％的懲罰性關稅，原因是新德里大量採購折價俄油，使俄羅斯在西方國家的制裁下，仍能維持可觀的能源收入。

儘管如此，印度仍持續以巨額進口確保能源供應，其自俄羅斯進口的石油占比，2年內由2.5％暴增至近36％，讓印度成為僅次於中國的全球第2大俄油買家。據悉，印度煉油商每桶可節省約12.20美元的成本，這些實際利益使新德里在能源問題上難以接受華府的施壓。

面對美方批評，普丁在抵達前接受印度媒體專訪時指出，美國自己仍持續從俄羅斯購買核燃料供應其核電廠。既然美國能保留自行採購俄羅斯能源的權利，印度亦應獲得「同樣的特權」。莫斯科希望藉此凸顯華府施壓的雙重標準，也強調俄印能源合作「未受政治風向或俄烏戰爭的影響。」

莫迪則在社群媒體上發文稱普丁為「好友」，並形容俄印2國是「經得起時間考驗的夥伴關係」。這一姿態被外界視為刻意向華盛頓傳達訊號。《半島電視台》駐新德里記者普尼亞（Neha Poonia）指出，印度的熱情接待顯示普丁並未被全球孤立，即使西方國家因俄烏戰爭持續施壓莫斯科。她認為莫迪同時也在向川普表態，印度不會因來自美國的關稅與政治壓力而改變國家戰略。

然而，美國近期針對俄羅斯主要產油企業祭出的新制裁，已開始削弱印度煉油企業的進口能力。印度最大私人煉油商「信實工業」（Reliance）已宣布停止出口使用俄油生產的成品油。隨著俄油採購減少，俄印先前提出的目標，也就是「在2030年前將雙邊貿易額提升至1000億美元」，如今看來更加遙遠。

儘管外部壓力不斷，普丁與莫迪在5日的正式峰會中，預計將宣佈涵蓋國防、航運、醫療保健與勞動力流動等領域的新協議。俄羅斯亦希望向印度出售更多S-400防空飛彈系統與Su-57匿蹤戰鬥機，以鞏固雙方數十年的軍事合作基礎。

