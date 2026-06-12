普丁又少一小弟? 不當總統改選總理 武契奇證實很快辭職 已開始打包

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塞爾維亞總統武契奇。 圖：翻攝自 觀察者網

[Newtalk新聞] 據俄媒《塔斯社》( TASS ) 報導，當地時間 10 日，塞爾維亞總統武契奇表示，他計畫很快辭職。

武契奇向《貝爾格勒電台》表示: 「我計畫辭職。時機成熟時我會通知大家，以免任何人對此感到意外。我已經開始在總統府打包我的書籍了，畢竟我的書很多」。

武契奇表示，他可能「在三、四個月內、甚至更早」辭職，他每天都在考慮競選總理一職。

X 帳號 Nexta 對此表示，繼匈牙利、亞美尼亞之後，俄羅斯總統普丁可能又要失去一個聽話的小弟了。

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武契奇於 2014 年 4 月 27 日起任塞爾維亞總理。2017 年 4 月當選總統，5 月底就任。2022 年 4 月勝選連任， 5 月 31 日宣誓就職。

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