普丁同意了！ 克里姆林宮宣布：2/1前暫停攻擊基輔

普丁同意，在2/1前暫停攻擊基輔。（翻攝自X@MAGAVoice）

俄烏戰爭至今仍沒停歇，在冬天時期，俄羅斯更屢次攻擊烏克蘭的能源基礎設施，使得基輔許多民眾沒有暖氣。不過，克里姆林宮證實，應美國總統川普的要求，在2月1日前，同意停止對基輔及其周邊城鎮的襲擊。

據了解，俄烏戰爭持續至今已將近4週年，在這個嚴寒的時間，俄羅斯卻不斷的攻擊克蘭的能源基礎設施，導致當地的居民在這個冬季沒有暖氣。

綜合外媒報導，川普先前受訪時表示，俄羅斯總統普丁已經同意，在一週內不以基輔和其他烏克蘭城市為攻擊目標。川普認為，普丁這段時間的砲擊太不尋常，「這不僅僅是冷，而是異常寒冷，破紀錄的寒冷」。

克里姆林宮則證實，應川普的要求，俄方已經同意，在2月1日前，暫停對基輔、周邊城鎮的攻擊。而烏克蘭方面則說，要是俄羅斯停止對基礎能源設施攻擊，他們也會採取對等的回應。

