普丁向金正恩賀年 稱2025對兩國關係具「特殊意義」

北韓官媒中央通信社(KCNA)今天(25日)報導，俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)18日向北韓領導人金正恩(Kim Jong Un)傳達祝賀，慶祝新的一年。

報導指出，普丁在給金正恩的訊息中說，2025年對莫斯科與平壤的關係具有「特殊意義」。

訊息中還提到，北韓士兵「英勇的」參與在俄羅斯西部庫斯克(Kursk)地區的戰爭，「明確地證明」了兩國之間「無可抵擋的友誼」。

根據莫斯科與平壤的一項共同防禦條約，北韓去年派出大約1萬4千名士兵，在庫斯克和俄軍共同作戰。根據南韓、烏克蘭和西方的消息人士表示，有超過6千名北韓士兵陣亡。(編輯：陳文蔚)